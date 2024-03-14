Как он попал на остров? На Хийумаа нашли мертвого шакала

Вчера, 13 марта, в деревне Харью на Хийумаа в результате дорожно-транспортного происшествия был найден мертвым шакал. Об этом сообщило Эстонское общество охотников. Мертвое животное на дороге нашел местный ветеринар.
По словам руководителя общества охотников Хийумаа Ану Сарапу, они много лет подозревали присутствие шакалов на Хийумаа, но до вчерашнего дня подтверждений у них не было. „Опытные охотники сообщали о присутствии шакала, его видели и слышали его вой, но ни следов, ни самого животного до сих пор не идентифицировали. Все животные, запечатленные на лесных камерах, оказывались лисами с паршой (Саркоптоз, или парша – распространенное заболевание среди диких животных - прим.ред). Но теперь мы можем с уверенностью сказать, что шакал здесь есть, и эксперты определили его вид“, - объясняет Сарапуу.