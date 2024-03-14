Тихановская обвинила Лукашенко в смерти литовца в белорусской тюрьме: для диктатора нет красных линий

"Режим Лукашенко уже на протяжении многих лет истязает своих граждан до смерти, не оказывает медицинскую помощь, не дает обращаться к адвокатам. Распространение такой практики на иностранных граждан было лишь вопросом времени. (...) Ради собственной выгоды он готов убивать и содержать в нечеловеческих условиях кого угодно. Нарушения международного права для него уже давно стали обычным делом",– заявила С. Тихановская в среду в пресс-релизе.

Она также подчеркнула необходимость остановить жестокое обращение с людьми в белорусских тюрьмах и привлечь к ответственности всех причастных к этим злодеяниям.

"Я требую предоставить Литовскому государству подробную и достоверную информацию об обстоятельствах задержания гражданина Литвы и условиях его содержания. Я также требую, чтобы независимые наблюдатели имели возможность попасть в места содержания под стражей в Гудии и оценить, соответствуют ли они международным стандартам", – добавила белорусская оппозиционерка.

Во вторник временному поверенному в делах Беларуси в Литве была вручена нота, в которой Министерство иностранных дел Литвы (МИД) выразило решительный протест против задержания гражданина Литвы на территории Беларуси в декабре прошлого года и его смерти в тюрьме, возможно, без оказания ему необходимой медицинской помощи.

"Литовские консульские работники не были должным образом проинформированы о задержании гражданина Литвы и его основаниях, о состоянии здоровья гражданина, им не была предоставлена ​​возможность посетить задержанного и оказать ему необходимую консульскую помощь. Такими действиями Беларусь грубо нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях", - указывает МИД.

Литва строго требует немедленно официально сообщить МИД об основаниях задержания гражданина Литвы, состоянии гражданина на момент задержания и всех связанных с этим обстоятельствах, а также подтвердить факт смерти упомянутого гражданина, указать время и место смерти, обстоятельства и причины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.