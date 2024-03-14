Огурцы или помидоры. С чем Владимир Путин идет на шестой срок
В феврале и марте Владимир Путин ездил по России и встречался с военными, рабочими, учеными, аграриями, студентами. Мероприятия по формату следовало бы назвать предвыборными, но есть нюанс: таких слов, как „выборы“, „кандидат“, „шансы на победу“, на них никто не произнес. В ситуации разбиралась русская служба Би-би-си.
Владимир Путин не любит предвыборные кампании, и сам об этом говорил, называя их „бессовестным делом“. В дебатах кандидатов Путин не участвовал никогда: „неинтересно“ или „нет смысла“. Если в начале 2000-х ему хотя бы приходилось говорить о борьбе с террористической угрозой, а в 2012-м благодарить рабочих „Уралвагонзавода“, которые хотели спасать Москву от „либералов“, то в 2024-м президенту перед выборами сказать особо не о чем. Даже „специальная военная операция“ в его выходах в народ если и присутствует, то лишь каким-то фоном.
К новым рубежам
— Вы знаете, хотелось бы еще сказать. Мне организаторы этого мероприятия позволили задать вопрос Вам любой, без ограничения, что меня беспокоит. И думала, думала, Вы знаете, нет у меня к Вам вопросов, — заявила Владимиру Путину Ольга Любецкая, участница встречи со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.
— Вперед! Удачи! К новым рубежам! — отвечал ей Владимир Путин.
Это было во второй половине дня 16 февраля 2024 года. Путин уже знал о гибели в ямальской колонии своего главного политического противника Алексея Навального (об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков; знали об этом и сопровождавшие президента в поездке представители СМИ). Но ни сам Путин не сказал о гибели своего политического оппонента ни слова, ни слушавшие его рабочие и студенты об этом его не спросили. Никто не задал Путину вопрос о Навальном и на следующих встречах.
Зато в Челябинске Путин очень заинтересовался видом спорта под названием „шахбокс“ — об этом чередовании шахмат и бокса ему рассказала одна из студенток.
„Любопытно. Когда видим: человек сидит в шахматы играет, играет, извините, у него чего-то — раз! — закручивается, пошел на ринг — бум! — и все встало на место. Или наоборот: когда на ринге чего-то там куда-то улетело, потом сел в шахматы играть — все выстроилось, как нужно в голове. Но в любом случае это интересно“, — прокомментировал Путин.
Кто создал Бельгию
На Всемирном фестивале молодежи в Москве анестезиолог из Бельгии Матиас Ковакс рассказал Владимиру Путину, что учит русский язык по сериалу „Интерны“, и спросил его, как понять русскую душу.
Путин ответил довольно общими словами, сказав, что это „сложная субстанция“, а затем неожиданно произнес: „Кстати говоря, Бельгия — вы, наверное, знаете об этом — появилась на карте мира как независимое государство в значительной степени благодаря России и позиции России“.
Коваксу ответить было нечего, бельгийские медиа обвинили Путина в „переписывании истории“ — дело в том, что Бельгия как независимое государство появилось в результате перехода из состава Франции в состав Нидерландов в 1830-м. Возникло восстание. Разбиравшая ту историческую ситуацию „Медуза“ (признана в России как „иностранным агентом“, так и нежелательной организацией) указала, что бельгийский король действительно просил Николая Первого вмешаться, но тот отказался — у него не было ни желания, ни ресурсов. В том же году конфликт был погашен самими европейскими странами. Таким образом, роль России в создании Бельгии этим и исчерпывается.
Смотря что закусываем
Встреча с аграриями Ставропольского края временами напоминала комедию положений.
— Владимир Владимирович, любопытно было спросить у вас. Вы предпочитаете больше всего огурцы или помидоры? — спросила технолог предприятия „Солнечный дар“ Ирина Енина.
— Смотря что закусываем, — моментально откликнулся Путин. — Если по-серьезному, то и то и другое.
При этом в июне 2023 года издание „Верстка“ (признано в России „иноагентом“) в июне 2023 года рассказывало, что сам Путин „практически не дотрагивается до алкоголя“, „крайне брезгливо настроен к пьющим“ и даже провел несколько совещаний о вреде спиртных напитков. При этом, по мнению собеседников издания, адресатами этих совещаний стали чиновники всех уровней, значительно увеличившие потребление алкоголя с началом войны.
На встрече же в Ставрополье Путин, вдохновившись помидорами с куста, попросил показать ему «местного начальника». Выяснилось, что это невозможно — он на «СВО».
Прозвучала идея с места переименовать слово «агроном» в «дизайнер-растениевод» — для привлечения молодежи. Консервативный Путин идею отверг.
А напоследок Путина огорошил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он сказал, что в России есть «праздник лука». В ответ на удивление президента министр уточнил: «В разных регионах проводится».
Всероссийский, а не региональный День лука действительно существует, он отмечается желающими 9 сентября каждого года — и относится к языческим временам. А кроме него, есть целых три дня Святого Луки — 5 мая, 11 июня и 31 октября. В некоторых регионах на него действительно готовят блюда с луком. О каком именно празднике Дмитрий Патрушев пытался рассказать Путину, так и осталось невыясненным.
Путин и немного сентиментальности
На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи Владимира Путина спросили, какие фильмы его воспитывали как человека.
«Вот такие фильмы, как „Чебурашка“ сегодня, но которые тогда снимались. Добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают к жизни самые лучшие человеческие качества: доброта, созидание, помощь ближнему. Вот такие фильмы», — неожиданно ответил Путин, хотя задавшая вопрос актриса Даша Кукарских в преамбуле к нему рассказала Путину, что побывала в оккупированном Россией Мариуполе, на «новых территориях», и сняла там фильм.
Путин развил свою мысль о старых мультфильмах и противопоставил их современным: «И конечно, нам нужно это все давать нашим детям, потому что-то, что сегодня делается, наверное, очень технологично, всё мелькает перед глазами, всё стреляет, шумит, взрывается, все друг друга догоняют, догнать не могут, а когда догоняют, обязательно бьют по голове. Но, наверное, это такой экшен, он востребован рынком. Всегда ли это востребовано ребёнком — я не знаю, я не уверен в этом».
Слабость Владимира Путина к советским мультфильмам известна давно. Еще в декабре 2011 года он, обращаясь к лидерам и участникам митингов за честные выборы, которые якобы проводят акции на «западные деньги», сказал: «Идите ко мне, бандерлоги». И добавил: «С детства люблю Киплинга».
Проблема только в том, что в книге о Маугли Редьярда Киплинга такой фразы нет, но она есть в популярном советском мультфильме.
Путин и странные цитаты
В финале все той же встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи Путин произнес:
«У нас был такой государственный деятель, военачальник немецкого происхождения — маршал, по-моему, или фельдмаршал Миних, который говорил, что Россия — это такая страна, которая напрямую управляется Богом, потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует».
Далее Путин сказал, что он, безусловно, согласен с первой частью этой фразы, но не согласен со второй, потому что Россия существует благодаря таланту и преданности ее народа.
Что ж, фельдмаршал Миних был человеком сложной судьбы. Он был соратником Петра Первого, участвовал во многих битвах. При царице Елизавете был приговорен к смертной казни за измену, которую потом заменили на 20-летнюю ссылку. При царе Петре Третьем реабилитирован.
Однако фразу про Россию и Бога Миних-старший не произносил, ее сказал его сын Иоганн, руководивший таможенными сборами в России. Причем фраза была иронической: из серии, только Бог знает, на чем здесь все держится.
За прекрасных дам
О женщинах Путин высказывается определенно на протяжении всей карьеры — и уж точно каждое 8 марта. Они должны заботиться о детях и поддерживать дома уют. В этом году адресаткой его слов стала юная француженка Исраа Скан, которая спросила, какой бы Путин дал совет тем девушкам, которые хотят работать «в дипломатической области».
В ответ Путин о дипломатии не сказал ни слова. По его мнению, женщина всегда «должна оставаться женщиной, она должна оставаться любимым человеком, создавать определенную атмосферу вокруг себя, в семье, конечно. Предназначение женщины — это продолжение рода, и это абсолютно уникальный природный дар».
«Мы же, мужчины, конечно, все ждем, чтобы женщина оставалась привлекательной, обворожительной, нежной, — продолжал Путин, — Но как это женщине всё сделать — и карьеру, и быть внешне привлекательной, — я не знаю, это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться».
Таким образом, перед выборами 2024 года вопросы равноправия и помощи партнеров друг другу как дома, так и в карьере, все еще тайна для Владимира Путина, в которую он «даже не пытается погружаться».