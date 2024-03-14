Огурцы или помидоры. С чем Владимир Путин идет на шестой срок

„Любопытно. Когда видим: человек сидит в шахматы играет, играет, извините, у него чего-то — раз! — закручивается, пошел на ринг — бум! — и все встало на место. Или наоборот: когда на ринге чего-то там куда-то улетело, потом сел в шахматы играть — все выстроилось, как нужно в голове. Но в любом случае это интересно“, — прокомментировал Путин.

Зато в Челябинске Путин очень заинтересовался видом спорта под названием „шахбокс“ — об этом чередовании шахмат и бокса ему рассказала одна из студенток.

(Эти цитаты и высказы вания ниже привод я тся по официальному сайту Кремля)

— Вы знаете, хотелось бы еще сказать. Мне организаторы этого меропри ятия позво лили за д ать вопрос Вам л ю бой, без ограничения, что меня беспокоит. И ду мала, думал а, Вы знаете, нет у меня к Вам вопр осов, — заявила Владимиру Путину Ольга Любецкая, участница встречи со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

Владимир Путин не любит предвыборные кампании, и сам об этом говорил, называя их „бес совестным делом“. В дебатах кандидатов Путин не участвовал никогда: „ неинтересно “ или „нет с мысла “. Если в нач але 2000-х ему хотя бы приходилось говорить о борьбе с террористической угрозой, а в 2012-м благодарить рабочих „Уралвагонзавода“, которые хотели спасать Москву от „либералов“, то в 2024-м президенту перед выборами сказать особо не о чем. Даже „специальная военная операция“ в его выходах в народ если и присутствует, то лишь каким-то фоном.

На Всемирном фестивале молодежи в Москве анестезиолог из Бельгии Матиас Ковакс рассказал Владимиру Путину, что учит русский язык по сериалу „Интерны“, и спросил его, как понять русскую душу.

Путин ответил довольно общими словами, сказав, что это „сложная субстанция“, а затем неожиданно произнес: „Кстати говоря, Бельгия — вы, наверное, знаете об этом — появилась на карте мира как независимое государство в значительной степени благодаря России и позиции России“.

Коваксу ответить было нечего, бельгийские медиа обвинили Путина в „переписывании истории“ — дело в том, что Бельгия как независимое государство появилось в результате перехода из состава Франции в состав Нидерландов в 1830-м. Возникло восстание. Разбиравшая ту историческую ситуацию „Медуза“ (признана в России как „иностранным агентом“, так и нежелательной организацией) указала, что бельгийский король действительно просил Николая Первого вмешаться, но тот отказался — у него не было ни желания, ни ресурсов. В том же году конфликт был погашен самими европейскими странами. Таким образом, роль России в создании Бельгии этим и исчерпывается.

Смотря что закусываем

Встреча с аграриями Ставропольского края временами напоминала комедию положений.

— Владимир Владимирович, любопытно было спросить у вас. Вы предпочитаете больше всего огурцы или помидоры? — спросила технолог предприятия „Солнечный дар“ Ирина Енина.

— Смотря что закусываем, — моментально откликнулся Путин. — Если по-серьезному, то и то и другое.

При этом в июне 2023 года издание „Верстка“ (признано в России „иноагентом“) в июне 2023 года рассказывало, что сам Путин „практически не дотрагивается до алкоголя“, „крайне брезгливо настроен к пьющим“ и даже провел несколько совещаний о вреде спиртных напитков. При этом, по мнению собеседников издания, адресатами этих совещаний стали чиновники всех уровней, значительно увеличившие потребление алкоголя с началом войны.