Нина Петрыкина перед ЧМ: надо быть реалистами, я потеряла два месяца подготовки

Декабрьский перелом левой ноги для сильнейшей фигуристки Эстонии Нины Петрыкиной обошелся дорого. Она пропустила несколько важных соревнований, среди которых был и январский чемпионат Европы. Однако пропускать ближайший чемпионат мира она не намерена и несмотря на все сложности, форсирует подготовку к главному старту сезона, пишет Rus.err.ee

„Подготовка проходит хорошо, нога потихоньку восстанавливается, я уже восстановила двойной аксель и тройной сальхов. К сожалению, тройной тулуп еще прыгать не могу, так как чувствую еще боль в ноге. Но думаю, что я выдаю из себя максимум на тренировках, и это скажется на соревнованиях“, - рассказала Петрыкина.

„Моя главная цель - откатать программу не хуже, чем в прошлом сезоне, а даже лучше. Но нужно смотреть на вещи более реалистично. У меня все-таки еще болит нога, и я не могу делать какие-то элементы. Я все-таки пропустила два месяца серьезной подготовки, не выступала на чемпионате Европы и чемпионате Эстонии, и на других важных соревнованиях“, - отметила Петрыкина.

Короткая программа у женщин-одиночниц на чемпионате мира в канадском Монреале намечена на 20 марта. Канал ETV+ по традиции покажет все главные события этих соревнований.

Помимо Петрыкиной, Эстонию на чемпионате мира будут представлять Натали Лангербаур, Александр Селевко, а также танцевальная пара Солен Мазинг/Марко Евгений Гайдаенко.

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