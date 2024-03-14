Правда ли, что в Турции появились такие плакаты с Путиным и Эрдоганом?

Размещение на этом доме в марте плакатов, отличающихся от попавших на вирусное видео, можно было бы объяснить тем, что с начала распространения ролика прошло полторы недели, поэтому баннеры могли сменить. Однако на сайте немецкого фотоагентства Imago представлен снимок, сделанный почти на том же месте ещё 26 февраля. Там запечатлены те же плакаты с турецкими политиками без Путина.

На виральном ролике заметны и менее очевидные различия с фотографиями, сделанными в Стамбуле по просьбе „Проверено“. Например, на этих снимках отсутствуют вывешенные турецкие флаги, люди одеты в более тёплую одежду, а у деревьев меньше листвы. С помощью обратного поиска по картинкам „Проверено“ обнаружило, что похожие баннеры висели на том же здании в 2023 году. Они были посвящены президентским выборам, которые прошли в мае. На тех плакатах был изображён лишь Эрдоган (он тогда баллотировался на свой третий срок) и приводилась фраза „Doğru zaman. Doğru adam“ („Правильное время. Правильный человек“). Снимки стены того же здания с агитационными баннерами в апреле и мае 2023 года публиковали Reuters, The Economist, „Комсомольская правда“, Sputnik Türkiye и другие издания.