Правда ли, что в Турции появились такие плакаты с Путиным и Эрдоганом?
В конце февраля 2024 года Рунет обошло видео, якобы снятое возмущённым украинцем. Сообщается, будто ему не понравилось, что на доме в некоем турецком городе разместили баннеры с портретами президентов Турции и России. Мы проверили правдивость вирусного ролика.
Пятисекундное видео снято, как сообщается, в неназванном турецком городе — в кадр попали развешенные над улицей флаги этой страны. При этом на стене многоэтажного дома натянуты два баннера с изображениями Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. На плакатах также видна надпись Refah için işbirliği («Сотрудничество ради процветания»). В постах в соцсетях утверждается, что автор ролика — сбежавший от мобилизации в Турцию украинец, а за кадром звучит мужской голос: «Дивіться, який п***ець» («Смотрите, какой п***ец»).
Подобные публикации широко разошлись в Telegram, где об этом ролике рассказали каналы «Поздняков 3.0» (285 000 просмотров на момент написания этого разбора), «КБ» (233 000), «Правдивости» (215 000), «Наблюдатель» (213 000), «Дядя Слава» (195 000), «Путин в Telegram» (161 000), Voblya (154 000), «Шейх Тамир» (144 000), Rus_criminal (144 000) и др. Встречается вирусное видео во «ВКонтакте» (примеры тут, тут, тут, тут и тут), TikTok и X (тут и тут), а также на некоторых новостных сайтах.
«Проверено» не удалось обнаружить в Сети видео и фото, на которых плакаты были бы запечатлены с другого ракурса. Не сообщали о них и турецкие СМИ. Наиболее ранняя публикация, которую нам удалось обнаружить по ключевым словам, появилась 26 февраля в 17:34 по московскому времени в Telegram-канале «Свежести» (46 000 просмотров). Этот канал уже неоднократно фигурировал в разборах «Проверено», причём значительная часть этих текстов была посвящена сфабрикованным роликам и не раз именно в «Свежестях» они появлялись впервые.
Сделав скриншот видео, «Проверено» провело обратный поиск по изображению и выяснило, что ролик был снят в Стамбуле. Здание, на котором якобы разместили плакаты, располагается на улице Мюэллиф, а во время записи автор ролика находился на соседней улице Мешрутиет.
7 марта «Проверено» попросило жителя Стамбула отправиться по тому же адресу и сделать снимок этой локации. Оказалось, что на тот момент на стене висели совершенно другие плакаты без изображения Путина — они посвящены местным выборам, которые пройдут 31 марта 2024 года. На баннере справа показаны Эрдоган и кандидат в мэры Стамбула от президентской партии Мурат Курум, а слева изображён глава района Бейоглу — Хайдар Али Йылдыз.
Размещение на этом доме в марте плакатов, отличающихся от попавших на вирусное видео, можно было бы объяснить тем, что с начала распространения ролика прошло полторы недели, поэтому баннеры могли сменить. Однако на сайте немецкого фотоагентства Imago представлен снимок, сделанный почти на том же месте ещё 26 февраля. Там запечатлены те же плакаты с турецкими политиками без Путина.
На виральном ролике заметны и менее очевидные различия с фотографиями, сделанными в Стамбуле по просьбе „Проверено“. Например, на этих снимках отсутствуют вывешенные турецкие флаги, люди одеты в более тёплую одежду, а у деревьев меньше листвы. С помощью обратного поиска по картинкам „Проверено“ обнаружило, что похожие баннеры висели на том же здании в 2023 году. Они были посвящены президентским выборам, которые прошли в мае. На тех плакатах был изображён лишь Эрдоган (он тогда баллотировался на свой третий срок) и приводилась фраза „Doğru zaman. Doğru adam“ („Правильное время. Правильный человек“). Снимки стены того же здания с агитационными баннерами в апреле и мае 2023 года публиковали Reuters, The Economist, „Комсомольская правда“, Sputnik Türkiye и другие издания.
Таким образом, Telegram-каналы и пользователи соцсетей распространили смонтированное видео: неизвестные наложили изображения президента РФ на ролик, снятый в Стамбуле в прошлом году. Также создатели фейка добавили закадровый комментарий на украинском языке — вероятно, чтобы в подписи к ролику отразить популярный в пророссийских каналах нарратив о „сбежавших от мобилизации“ украинцах.
Итог: Фейк