Регионы Украины и России подверглись обстрелам. В Белгороде погибли два человека
Россия атаковала целый ряд областей Украины дронами и ракетами. В Белгородской области РФ в результате атаки БПЛА погиб один человек, пишет DW.
Российские войска в ночь на четверг, 14 марта, вновь провели массированную атаку дронами на Украину, применив 36 БПЛА Shahed-131/136, при этом украинским ПВО удалось сбить 22 из них, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке, обнародованной в Facebook.
В оперативном командовании „Юг“ уточнили, что два БПЛА были уничтожены в северной части Николаевской области. Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение дрона в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших пока не поступало.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранним утром в Шевченковском районе Харькова взорвалась российская ракета С-300, в результате повреждены нежилые гражданские помещения в лесополосе. О пострадавших не сообщается.
Обстрел Сумской области
Сообщается также об ударах дронами и ракетами по Сумской области Украины. В Telegram-канале Сумской областной военной администрации говорится, что Россия атаковала беспилотными летательными аппаратами Shahed-131/136 гражданскую инфраструктуру четырех городов: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Кроме того, нанесены ракетные удары по Шосткам и Тростянцу. Последствия ударов уточняются.
При обстрелах Белгорода погибли два человека
Россия также сообщила о налете дронов минувшей ночью и утром. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями. Все беспилотники были самолетного типа.
Как передает DW, позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram днем в четверг, 14 марта, что в результате взрыва в Белгороде „автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет“. От полученных травм женщина скончалась на месте, уточнил он. Во время утреннего обстрела один из запущенных по городу снарядов попал в ехавший по трассе легковой автомобиль, водитель которого погиб.
Всего в результате первого обстрела в городе пострадали шесть человек. В результате второго обстрела пострадали еще трое. По данным губернатора, система ПВО днем отразила „10 воздушных целей на подлете к городу“.
„Различные повреждения выявлены в нескольких квартирах 8 многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах, - написал Гладков. - По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей“.
В центре Белгорода произошел взрыв
Днем жители Белгорода сообщили о взрыве в центре города. По данным Baza, взрыв произошел в районе вокзала. Местные паблики публиковали фото столба дыма, поднимающегося над городом. Кроме того, очевидцы заявили о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице.
Представители вооруженных формирований, участвующие в боевых действиях на стороне Украины - легиона „Свобода России“ и „Русского добровольческого корпуса“ (РДК) - ранее предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам Курской, Белгородской и Брянской областей. Вскоре после этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность. „Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам“, - написало МЧС Белгородской области. После взрыва ее отменили.
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