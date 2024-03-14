Регионы Украины и России подверглись обстрелам. В Белгороде погибли два человека

Российские войска в ночь на четверг, 14 марта, вновь провели массированную атаку дронами на Украину, применив 36 БПЛА Shahed-131/136, при этом украинским ПВО удалось сбить 22 из них, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке, обнародованной в Facebook.

В оперативном командовании „Юг“ уточнили, что два БПЛА были уничтожены в северной части Николаевской области. Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение дрона в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранним утром в Шевченковском районе Харькова взорвалась российская ракета С-300, в результате повреждены нежилые гражданские помещения в лесополосе. О пострадавших не сообщается.

Обстрел Сумской области

Сообщается также об ударах дронами и ракетами по Сумской области Украины. В Telegram-канале Сумской областной военной администрации говорится, что Россия атаковала беспилотными летательными аппаратами Shahed-131/136 гражданскую инфраструктуру четырех городов: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Кроме того, нанесены ракетные удары по Шосткам и Тростянцу. Последствия ударов уточняются.

При обстрелах Белгорода погибли два человека

Россия также сообщила о налете дронов минувшей ночью и утром. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями. Все беспилотники были самолетного типа.

Как передает DW, позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram днем в четверг, 14 марта, что в результате взрыва в Белгороде „автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет“. От полученных травм женщина скончалась на месте, уточнил он. Во время утреннего обстрела один из запущенных по городу снарядов попал в ехавший по трассе легковой автомобиль, водитель которого погиб.