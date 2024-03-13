Писал ли Мережковский стихотворение про Украину и победу России над Западом?
В марте 2024 года в соцсетях стало распространяться стихотворение, приписываемое Дмитрию Мережковскому. Оно представлено как пророческое: в тексте упоминаются „двухтысячные“ годы, когда избранный на трон правитель победит Запад, „заморского сатану“ и „кровожадную Европу“. Мы решили проверить, писал ли такие стихи Мережковский.
Весной, когда откроются потоки
И воды станут реки заполнять,
В далёкие двухтысячные сроки
Россия будет Запад побеждать!
Её судьбу решит тогда правитель,
На небе Богом избранный на трон,
Как некогда в Израиле, Креститель
Народу в избавленье приведен!
4 марта стихотворение, начинающееся этими строками, опубликовала в своём Telegram-канале член Совета Федерации РФ от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди. Упоминание произведения с указанием авторства Мережковского встречается во многих соцсетях: «ВКонтакте», LiveJournal, X (бывший Twitter), Facebook и на платформе «Дзен».
Творчество Дмитрия Мережковского — поэта, прозаика, философа и публициста — хорошо изучено. Стихотворение о победе России над Западом, разошедшееся в соцсетях, датируют 1886 годом. В то время Мережковский уже был известен как литератор, первые его стихотворные опыты опубликовал в 1883 году журнал «Отечественные записки». Однако ни в одном из собраний сочинений нет вирусного произведения — ни в многотомнике 1914 года, ни в последующих изданиях.
В приведённом в соцсетях стихотворении есть немало деталей, вызывающих сомнения в авторстве Мережковского. Во-первых, это сама тема: гражданская лирика была несвойственна поэту в этот период, его стихи 1883–1887 годов посвящены одиночеству, осмыслению существования и предназначения человечества. Во-вторых, в распространяемом стихотворении немало орфографических ошибок (например, «назавётся») и лексических несоответствий (например, «банкеты» рядом со словом «пиры»).
Никаких упоминаний стихотворения до 3 марта 2024 года найти не удалось. В этот день оно появилось на сайте «Стихи.ру» на странице автора Анатолия Гессе. Сейчас запись удалена, однако сохранилось обсуждение, причём с комментариями самого Гессе. Хронология такова: 3 марта он опубликовал стихотворение «Весной, когда откроются потоки», подписав текст именем Мережковского. На той же странице Гессе разместил свой стихотворный ответ из «двухтысячных», в котором отмечал провидческий дар поэта Серебряного века. 4 марта произведение стало расходиться по интернету, и уже 5 марта Гессе поменял подпись на «неизвестный автор».
В комментарии на сайте „Стихи.ру“ от 7 марта он ещё раз повторяет, что ошибся.
А уже 8 марта стихотворение было удалено с его страницы.
При этом версия о неизвестном авторе также не подтверждается, поскольку, как указано выше, более ранних публикаций «Проверено» найти не удалось. С большой долей вероятности Анатолий Гессе и есть тот неизвестный автор.
Это не первое подобное «пророческое» стихотворение, приписываемое известному поэту. Ранее в интернете появлялись стихи, якобы написанные Пушкиным про карантин и про преклонение перед Европой, Агнией Барто про Медведева и Тараса Шевченко про украинцев. И каждый раз выяснялось, что настоящие авторы — это современные блогеры.
Итог: Фейк