Писал ли Мережковский стихотворение про Украину и победу России над Западом?

Весной, когда откроются потоки

И воды станут реки заполнять,

В далёкие двухтысячные сроки

Россия будет Запад побеждать!

Её судьбу решит тогда правитель,

На небе Богом избранный на трон,

Как некогда в Израиле, Креститель

Народу в избавленье приведен!



4 марта стихотворение, начинающееся этими строками, опубликовала в своём Telegram-канале член Совета Федерации РФ от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди. Упоминание произведения с указанием авторства Мережковского встречается во многих соцсетях: «ВКонтакте», LiveJournal, X (бывший Twitter), Facebook и на платформе «Дзен».

Творчество Дмитрия Мережковского — поэта, прозаика, философа и публициста — хорошо изучено. Стихотворение о победе России над Западом, разошедшееся в соцсетях, датируют 1886 годом. В то время Мережковский уже был известен как литератор, первые его стихотворные опыты опубликовал в 1883 году журнал «Отечественные записки». Однако ни в одном из собраний сочинений нет вирусного произведения — ни в многотомнике 1914 года, ни в последующих изданиях.

В приведённом в соцсетях стихотворении есть немало деталей, вызывающих сомнения в авторстве Мережковского. Во-первых, это сама тема: гражданская лирика была несвойственна поэту в этот период, его стихи 1883–1887 годов посвящены одиночеству, осмыслению существования и предназначения человечества. Во-вторых, в распространяемом стихотворении немало орфографических ошибок (например, «назавётся») и лексических несоответствий (например, «банкеты» рядом со словом «пиры»).