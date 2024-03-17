ВИДЕО | Самый опасный район Риги теряет свою самобытность?

В этом районе бывал каждый кто приезжал в Ригу поездом или автобусом. Здесь от железнодорожного и автобусного вокзалов начинается самый неоднозначный район. Он окружен множеством легенд, и самые популярные из них - криминал, наркотики, найти парковку сложнее, чем выиграть в „SuperBingo“, „романтические“ виды на стену дома напротив, депрессия и уныние. И конечно, нужно быть особенно смелым, чтобы сесть на 7-й трамвай. Гуляя по Маскачке, одному из самых известных мест в Риге, сейчас - удивляешься. Этот район я впервые посетил в 2017 году и ужаснулся, а увидев его спустя 6 лет - удивился настолько, что решил остаться в Риге на несколько дней и рассказать о нем в этом выпуске.