В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что нападение на Леонида Волкова, скорее всего, было организовано Россией(19)
Нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, вероятно, было операцией, организованной и проведенной Россией с целью остановить оппозиционные проекты, связанные с выборами президента РФ. Об этом, как пишет „Медуза“ со ссылкой на литовский портал 15min, заявили в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ).
В ведомстве отметили, что различные операции кремлевских структур против стран Балтии проводятся уже в течение года. „Список потенциальных объектов операций очень широк: политики и общественные деятели, выступающие против кремлевского режима, их имущество, исторические памятники, символы государственности, объекты инфраструктуры, культурные и образовательные учреждения“, — говорится в заявлении ДГБ.
Цель этих операций — создание паники в обществах стран Балтии и прекращение осуществляемой в них деятельности, невыгодной кремлевскому режиму, утверждают в департаменте.
По оценке ДГБ, в Кремле считают самой опасной оппозиционной силой Фонд борьбы с коррупцией, который „способен оказывать реальное влияние на внутренние процессы в России“. В ДГБ утверждают, что подчиненные российским властям структуры постоянно собирают информацию о сотрудниках ФБК, проживающих за рубежом, и организуют нападения. По версии спецслужбы, исполнителей при этом зачастую вербуют в соцсетях — за деньги или по идеологическим мотивам.
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