В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что нападение на Леонида Волкова, скорее всего, было организовано Россией

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта возле его дома в Вильнюсе, когда он выходил из машины. Нападавший был с молотком — он разбил стекло автомобиля, а затем начал наносить удары по самому Волкову. Политика отвезли в больницу, он получил перелом руки. Вернувшись домой, он рассказал, что человек с «молотком для отбивных» у дома во дворе напал на него и «раз 15 ударил по ноге». Он заявил, что расценивает избиение как «типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга». Жена Волкова Анна Бирюкова добавила, что ее муж дома, но пока не может ходить.