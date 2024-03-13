Путин и три его „оппонента“ на выборах президента России. Кто эти люди — коротко

Не ведет кампанию, но ведет войну. И хочет продолжать (и воевать, и руководить страной).

Идет на выборы в пятый раз. Два года назад начал кровопролитное вторжение в Украину, аннексировав часть ее территории. МУС в 2023 году выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией украинских детей. За свой предыдущий срок переписал Конституцию, обнулив собственные президентские сроки, и усилил политические репрессии внутри России, посадив или вынудив уехать самых заметных оппозиционеров. Вероятно, победит на выборах с результатом около 80% голосов. Нынешние законы позволяют Путину оставаться у власти до 2036 года.

Самый возрастной кандидат в списке. Предлагает „левый поворот в будущее“, подчеркивает, что не критикует Путина.

75-летний ветеран КПРФ, депутат Госдумы с более чем 20-летним стажем. Единственной неожиданностью кампании Харитонова стал сам факт его выдвижения на выборы вместо многолетнего лидера партии Геннадия Зюганова. Баллотируется со слоганом „Поиграли в капитализм и хватит“.

Рассказывал, что в себе ему нравится „любовь к людям“. В интервью говорил журналистам, что не может сказать, чем он лучше Владимира Путина, и обещал не критиковать президента России. В 2022 году попал под западные санкции. Выступал в поддержку „денацификации“ Украины.

Единственный из кандидатов, у кого нет сайта.

Депутат от ЛДПР, обвиненный в домогательствах к журналисткам. Строит кампанию на имени умершего основателя партии.

Сменщик Владимира Жириновского на посту главы ЛДПР. Последние восемь лет руководит думским комитетом по международным делам. Организовывал поездки делегаций из Европы в оккупированный Крым — из-за этого еще в 2014-м попал под западные санкции. Дружит с Русской православной церковью, поддерживает вторжение в Украину.

В 2018 году сразу несколько журналисток, в том числе корреспондентка Би-би-си, обвинили его в сексуальных домогательствах. Вся кампания кандидата сфокусирована на личности мертвого Жириновского, дело которого Слуцкий, по его мнению, продолжает.