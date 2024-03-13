Мария Захарова ответила на вопрос о возможной причастности Эстонии к атакам беспилотников на Петербург

По словам Захаровой, у Министерства иностранных дел России нет информации о причастности этих стран к атакам БПЛА на Петербург и Ленобласть. «Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — цитирует Захарову ТАСС.

Утром 13 марта в Ленинградской области сбили БПЛА на подлете к заводу КИНЕФ. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, обошлось без жертв и разрушений. А 2 марта беспилотник врезался в жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге. Погибших не было, а помощь медиков потребовалась восьмерым.

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