Нарвские хоккеисты, выступившие в России, отделались устным предупреждением

24 и 25 февраля в России в Ленинградской области на ледовой арене всесезонного курорта „Игора“ прошел Зимний Кубок „БАНК РОССИЯ“ 2024. В соревновании приняли участие пять команд, игроки которых не имели текущего профессионального контракта.

Команда из Эстонии сыграла на турнире четыре матча и заняла третье место, но на самом сайте, где подведены итоги турнира и опубликованы фото команд, снимков нарвской команды нет.

Председатель правления Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас в ответ на запрос Delfi ответил, что игроки, скрывавшиеся за вымышленными именами, наказаны устным предупреждением.

„5 марта Эстонский хоккейный союз принял решение наказать лицензированных игроков нарвского клуба ПСК, участвовавших в любительском турнире Зимний Кубок „БАНК РОССИЯ“ в Санкт-Петербурге, устным предупреждением. Лицензии игроков были восстановлены 05.03.2024 года. Выслушав объяснения участников турнира, ЭХС при принятии решения учел в качестве смягчающих обстоятельств присланные игроками объяснения, а также тот факт, что они признают свою вину и сожалеют о содеянном“, — объяснил Паррас.

В дальнейшем Эстонский хоккейный союз намерен сохранить единую линию наказаний.

„Чтобы установить четкие правила, Эстонский хоккейный союз запретил всем лицензированным игрокам с 5.03.2024 участвовать в каких-либо хоккейных мероприятиях в России или Беларуси“, — добавил Паррас.

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