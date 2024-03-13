МНЕНИЕ | Отбивная по-кремлевски из российской оппозиции
Поздним вечером 12 марта 2024 года неизвестные в дачном поселке под Вильнюсом напали на экс-директора ФБК Леонида Волкова. Его били молотком для шницеля. Сломали руку, отбили ногу. На лице оппозиционного российского политика характерные следы побоев. Это первое публичное насильственное действие в отношении одного из уехавших в Европу грандов российской оппозиции. Убийство в колонии Алексея Навального, нападение на Волкова и насильственное возвращение в Россию активистов из Грузии и Кыргызстана – это новая стратегия Кремля по отношению к уехавшим.
„Из меня натурально хотели сделать отбивную. С молотком для отбивных человек у дома напал на меня и раз 15 ударил по ноге“, - так о происшедшем рассказал Волков в своих соцсетях вернувшись ночью из больницы.