Мнение
13.03.2024, 17:44

МНЕНИЕ | Отбивная по-кремлевски из российской оппозиции

 
Сергей Ковальченко
Полицейский патруль возле дома Леонида Волкова
Полицейский патруль возле дома Леонида Волкова
ФОТО: DELFI / JULIUS KALINSKAS

Поздним вечером 12 марта 2024 года неизвестные в дачном поселке под Вильнюсом напали на экс-директора ФБК Леонида Волкова. Его били молотком для шницеля. Сломали руку, отбили ногу. На лице оппозиционного российского политика характерные следы побоев. Это первое публичное насильственное действие в отношении одного из уехавших в Европу грандов российской оппозиции. Убийство в колонии Алексея Навального, нападение на Волкова и насильственное возвращение в Россию активистов из Грузии и Кыргызстана – это новая стратегия Кремля по отношению к уехавшим.

„Из меня натурально хотели сделать отбивную. С молотком для отбивных человек у дома напал на меня и раз 15 ударил по ноге“, - так о происшедшем рассказал Волков в своих соцсетях вернувшись ночью из больницы.

Что касается самого нападения, то здесь пока много неясного. Пишут, что некто разбил стекло в водительской двери автомобиля, на котором приехал политик, и начал бить его кухонным молотком для мяса. Волков отбивался дверью, и в это время была сломана его рука. Непонятно, куда делся нападавший или группа людей, решивших побить Волкова. Надеемся, что полиция Литвы в скором времени даст ответы на эти вопросы.

RusDelfi
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