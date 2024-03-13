МНЕНИЕ | Отбивная по-кремлевски из российской оппозиции

„Из меня натурально хотели сделать отбивную. С молотком для отбивных человек у дома напал на меня и раз 15 ударил по ноге“, - так о происшедшем рассказал Волков в своих соцсетях вернувшись ночью из больницы.

Что касается самого нападения, то здесь пока много неясного. Пишут, что некто разбил стекло в водительской двери автомобиля, на котором приехал политик, и начал бить его кухонным молотком для мяса. Волков отбивался дверью, и в это время была сломана его рука. Непонятно, куда делся нападавший или группа людей, решивших побить Волкова. Надеемся, что полиция Литвы в скором времени даст ответы на эти вопросы.