Скупая, лицемерная, безответственная и ненадежная Германия получает заслуженную критику со стороны своих союзников. За прошедшие годы у союзников накопилось множество поводов для гнева. Стратегический упадок Германии начался в 1980-х годах с „Горбамании“ и продолжался до 2022 года. Эти десятилетия позволили России проникнуть в немецкое общество и экономику с угрожающей скоростью.