Мнение
14.03.2024, 16:15

МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: самое слабое звено на Западе - Германия

 
Эдвард Лукас
старший советник Центра анализа европейской политики, колумнист
В Германии идет ожесточенная дискуссия об отправке крылатых ракет Taurus в Украину
В Германии идет ожесточенная дискуссия об отправке крылатых ракет Taurus в Украину
ФОТО: IMAGO | IMAGO/Bihlmayerfotografie

Некомпетентность и безответственность Берлина грозит всем нам.

Скупая, лицемерная, безответственная и ненадежная Германия получает заслуженную критику со стороны своих союзников. За прошедшие годы у союзников накопилось множество поводов для гнева. Стратегический упадок Германии начался в 1980-х годах с „Горбамании“ и продолжался до 2022 года. Эти десятилетия позволили России проникнуть в немецкое общество и экономику с угрожающей скоростью.

Приведу несколько примеров. Ян Марсалек, бывший генеральный директор немецкого транснационального финансового гиганта Wirecard, обанкротившегося в 2020 году, недавно был разоблачен как шпион российской военной разведки ГРУ. Wirecard имела доступ к огромному количеству частных финансовых данных, включая платежи, совершенные на порносайтах, — очень полезная информация для шпионов, заинтересованных в возможностях шантажа.

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