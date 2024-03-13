Каких интересных и редких животных, птиц и растения можно увидеть в Таллинне?
Хотя мы привыкли говорить о Таллинне как о застроенном городе с интенсивным автомобильным движением, различные исследования cвидетельствуют, что на самом деле в нашей столице есть ценные местообитания, где живут почти все встречающиеся в Северной Эстонии млекопитающие, охраняемые виды птиц, растут находящиеся под угрозой исчезновения мхи и лишайники, а также множество орхидей.
Только в прошлом году в Таллинне было проведено 18 исследований городской среды обитания, которые помогают лучше планировать сохранение природной среды, подробнее об их результатах рассказывает ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.
По его словам, наша столица – особенное и многообразное место. Это подтверждает и проведенная в прошлом году инвентаризация ценных местообитаний в лесах, принадлежащих городу Таллинну. Было инвентаризировано 290 гектаров и выяснилось, что помимо ранее известных ценных местообитаний в Таллинне теперь есть еще целых сто гектаров ценных местообитаний. „Это богатые разными видами и разнообразным биомом районы старого леса“, – говорит Уустал и добавляет, что эти сто гектаров имеют характеристики ценного местообитания, такие как старые деревья и старовозрастные лесные виды, но поскольку в них бывает очень много посетителей, строго говоря, их все же нельзя отнести к ценным местообитаниям. Ну а самые крупные ценные местообитания в столице находятся на болоте Пяэскюла, в Вескиметса, на берегу озера Юлемисте, в лесу у глинта Маарьямяэ, в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита, а также в Нымме и Мустамяэ.
Таллинн – особенное и многообразное место.
Почему так мало лягушат?
Несколько исследований в прошлом году было проведено в районе Астангу. Во-первых, из-за желания уже в этом году сформировать там местный заповедник, а во-вторых, из-за ситуации с земноводными. „Во время первого публичного представления было высказано много разных предложений, а также возражений. Поэтому мы ощутили необходимость в дополнительном заключении и заказали детальный анализ. Мы также хотели уточнить цели защиты этой зоны. На данный момент у нас есть две экспертизы, на основе которых мы постараемся в ближайшие месяцы продолжить формирование местного заповедника“, – поясняет Меэлис Уустал.
В том же районе Астангу есть интересная зона, где каждую весну проходят толоки по спасению мигрирующих лягушек. „Для того, чтобы участники толок по спасению земноводных могли помочь лягушкам перейти дорогу, город уже несколько лет на ночь закрывает улицу Астангу для движения транспорта“. Хотя на нерест в пруды идет около 2000 лягушек, в прошлом году в прудах было очень мало икры. И чтобы понять, почему это происходит, было заказано исследование. „Мы осмотрели эти пруды, оказалось, что они заилены, деревья загораживают солнечный свет, и значит, головастики развиваются гораздо медленнее. В теплой воде развитие происходит быстрее, и шансы на выживание выше. Кроме того, пруды замусорены“, – говорит Уустал. Исходя из результатов исследований будет улучшено состояние прудов для улучшения жизни лягушек.
По обилию лягушек популярным районом является также Мериметса, где в прошлом году по совету герпетолога были созданы пять новых прудов для нереста лягушек.
Самое представительное место произрастания лишайника биаторидиум монастырский в Эстонии
В прошлом году также было проведено и основательное исследование мхов и лишайников, изучение которых исторически является очень важным научным направлением Таллиннского ботанического сада. Изучение мхов и лишайников требует много времени, поскольку, помимо полевых наблюдений, необходимо проделать достаточно большую работу в лаборатории. На данный момент изучены центральная часть леса Астангу, глинт Маарьямяэ, а также лесная зона Мустйыэ. „Оказалось, что у нас хорошо представлен лишайник биаторидиум монастырский, включенный во вторую охранную категорию. Самое многочисленное и самое большое место его произрастания в Эстонии находится именно в Таллинне, на Маарьямяэ“. По-видимому, ему подходит влажность и тепло, идущие от моря.
Кроме того, обнаружено множество видов-индикаторов ценного местообитания, находящихся под угрозой исчезновения мхов и лишайников охраняемых и внесенных в красных список. „Это несколько удивительно, ведь мы привыкли говорить о Таллинне как о застроенном городе с загрязненным воздухом и интенсивным автомобильным движением, но, как подтверждают различные исследования, здесь есть и прекрасные оазисы для биома“. Меэлис Уустал говорит, что пару лет назад на Маарьямэ были обнаружены также два новых вида лишайника. „Таллин действительно очень интересное место для изучения лишайников и мхов“, – подтверждает он.
Это несколько удивительно, ведь мы привыкли говорить о Таллинне как о застроенном городе с загрязненным воздухом и интенсивным автомобильным движением, но, как подтверждают различные исследования, здесь есть и прекрасные оазисы для биома.
Прошлое лето выдалось неудачным для орхидей
В прошлом году более тщательно была изучена и природа ландшафтного заповедника долины реки Пирита. „Изучались как живущие в нем гнездящиеся птицы, так и подлесок“, – объясняет Уустал. Исследование показало, что, по-видимому, именно здесь в Таллинне живет больше всего коростелей. „Следует отметить, что в этом районе обитают также очень красивые голубые зимородки. У них там очень большая и недоступная зона обитания, так что никто не нарушает их покой“.
К сожалению, при инвентаризации подлеска искомые охраняемые растения обнаружены не были. В этом можно винить экстремально малое количество дождей весной и в начале лета. „Таллинн – город, очень богатый орхидеями. У нас растет двадцать видов орхидей, это столько же, сколько в некоторых уездах. К сожалению, из-за плохих погодных условий в прошлом году они не захотели выходить из-под земли“. По словам Уустала, исследование будет повторено в более благоприятный год.
Там же на лугах был проведен и более основательный учет опылителей. „Численность как шмелей, так и дневных бабочек была низкой из-за тяжелой весны и начала лета, но еще больше это зависело от того, насколько благоприятно для биома мы ухаживаем за этими лугами“. По словам Меэлиса Уустала, сейчас пересматриваются и режим покоса, и другие аспекты.
Решения для конфликтных мест
Два года назад в Таллинне впервые было проведено исследование крупных и мелких диких животных. Недавно было заказано продолжение этого исследования. „В двадцати зеленых зонах картированы следы деятельности животных, а также рассмотрены возможные конфликтные зоны, поскольку в городской среде леса прерываются сетью улиц“. В ходе продолжающего исследования уточняются пути передвижения млекопитающих и предлагаются конкретные решения для каждого конфликтного места. „Эта работа будет завершена к концу года“. Таллинн является также довольно разнообразной территорией по части четвероногих животных – здесь представлены почти все крупные и мелкие млекопитающие, встречающиеся в Северной Эстонии. „Характерные для Южной Эстонии виды, такие как благородный олень или южный еж, отсутствуют“.
В прошлом году было исследовано и состояния охраняемых деревьев, валунов и валунных полей, а также изучены важные с точки зрения организации охраны видов птиц. Кроме того, подготовлены экспертные оценки о значении Лаагна теэ для опылителей, о состоянии среды обитания ящерицы обыкновенной, о восстановлении лугов в Пяэскюла и Мериметса, экспертиза об обоснованности расширения заповедника Мериметса, инвентаризация зимующих летучих мышей в подземных ходах таллиннского бастиона Скооне.
За последние несколько лет благодаря экологическим исследованиям в Таллинне был обнаружен новый для Эстонии вид пчелы-шерстобита – Anthidium florentinum, а также в таллиннской перечень внесены два новых вида орхидей – кокушник густоцветковый (Gymnadenia densiflora) и тайник сердцевидный (Neottia cordata).
Изучение биома дает ценную информацию о том, как живут в Таллинне разные группы видов, но ограничиваться этими знаниями недостаточно. „Если мы будем знать, где в городе находятся самые ценные природные места, мы сможем лучше их сохранять и поддерживать их. В последующие годы фокус внимания города Таллинна будет все больше переключаться с исследований на восстановление среды обитания. У нас большие планы, прежде всего, восстановить луга и болота“. Какова конечная цель? „Сохранить уникальную природу Таллинна, которой можно наслаждаться буквально неподалеку от своего дома, для будущих поколений“.
Дополнительная информация: tallinn.ee/ru, greentallinn.eu/ru