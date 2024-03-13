Каких интересных и редких животных, птиц и растения можно увидеть в Таллинне?

Только в прошлом году в Таллинне было проведено 18 исследований городской среды обитания, которые помогают лучше планировать сохранение природной среды, подробнее об их результатах рассказывает ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.

По его словам, наша столица – особенное и многообразное место. Это подтверждает и проведенная в прошлом году инвентаризация ценных местообитаний в лесах, принадлежащих городу Таллинну. Было инвентаризировано 290 гектаров и выяснилось, что помимо ранее известных ценных местообитаний в Таллинне теперь есть еще целых сто гектаров ценных местообитаний. „Это богатые разными видами и разнообразным биомом районы старого леса“, – говорит Уустал и добавляет, что эти сто гектаров имеют характеристики ценного местообитания, такие как старые деревья и старовозрастные лесные виды, но поскольку в них бывает очень много посетителей, строго говоря, их все же нельзя отнести к ценным местообитаниям. Ну а самые крупные ценные местообитания в столице находятся на болоте Пяэскюла, в Вескиметса, на берегу озера Юлемисте, в лесу у глинта Маарьямяэ, в ландшафтном заповеднике долины реки Пирита, а также в Нымме и Мустамяэ.

Таллинн – особенное и многообразное место. Меэлис Уустал, специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства

Почему так мало лягушат?

Несколько исследований в прошлом году было проведено в районе Астангу. Во-первых, из-за желания уже в этом году сформировать там местный заповедник, а во-вторых, из-за ситуации с земноводными. „Во время первого публичного представления было высказано много разных предложений, а также возражений. Поэтому мы ощутили необходимость в дополнительном заключении и заказали детальный анализ. Мы также хотели уточнить цели защиты этой зоны. На данный момент у нас есть две экспертизы, на основе которых мы постараемся в ближайшие месяцы продолжить формирование местного заповедника“, – поясняет Меэлис Уустал.