Расследование нападения на Волкова - в руках элитных криминалистов: брошены огромные силы

В Вильнюсе неизвестные напали на близкого соратника покойного Алексея Навального, бывшего руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, сломана рука.

„Дело переняло Литовское бюро криминальной полиции, брошены огромные силы, как аналитические, так и физические“, – сказал Пожела.

По словам комиссара, о версиях говорить пока рано. „Первое - дело, потом комментарии. Когда у нас будет возможность предоставить обществу больше информации, мы это сделаем. Пока ставлю точку“, – заметил он.

Комиссар упомянул, что по вопросу проживающих в Литве представителей российской оппозиции проводилось сотрудничество с некоторыми лицами.

„После этого происшествия алгоритмы сотрудничества будут пересмотрены, мы надеемся, что в будущем такие преступления удастся пресечь“, – сказал Пожела.

На вопрос, что это за люди, он ответил: „Это не граждане Литвы. Вы, наверное, поняли, что я хотел сказать. Каким бы ни был этот алгоритм сотрудничества, пусть он остается секретом спецслужб. Но после этого происшествия алгоритмы изменятся или будут усовершенствованы“.

На вопрос, была ли усилена охрана соратников Навального после его смерти, Пожела ответил: „Как я упоминал, сотрудничество с оставшимися есть. Люди знают, что делать, кому звонить, как себя вести. Но сотрудничество - это добровольная договоренность между двумя сторонами, добровольная, надо делать то или иное. Насколько нам удалось договориться, настолько сотрудничество и протекает. Видно, после этого происшествия, если версии покажут, что это не было бытовое преступление, сотрудничество может несколько измениться“.

По его словам, он серьезно оценивает угрозы, связанные с оппозицией, но данных о возможности такого преступления у полиции не было.