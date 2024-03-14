Алкоголь и военная символика запрещены. Ласнамяэ готовит две большие ярмарки

«После ознакомления с предложениями потенциальных подрядчиков мы выбрали организатора наших ярмарок. Это отличная новость для всех, ведь теперь можно начинать подготовку к этим мероприятиям», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что теперь потенциальные продавцы могут связываться напрямую с организатором ярмарок и договариваться об участии в мероприятиях.

Весенняя ярмарка запланирована на 4 мая с 11.00 до 16.00 в парке Паэ. Осенняя ярмарка должна состояться 21 сентября с 11.00 до 16.00 в парке Тондилоо. Торговцы могут связаться с организатором ярмарок Domino OÜ по электронной почте info@domino.ee, либо позвонив по телефону 529 2635.

При выборе товаров и услуг на весенней и осенней ярмарках продавцам следует учитывать характер публичного мероприятия. Рекомендуемый ассортимент товаров: продукция фермерских и садовых хозяйств, эстонские продовольственные и промышленные товары, цветы, растения, ремесленные изделия и т. д.

Ярмарка является безалкогольной, что подразумевает запрет на продажу любых алкогольных напитков. Также строго запрещена продажа подержанных товаров, предметов с государственной или военной символикой иностранных государств и оружия.

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