„Узурпатор, тиран, военный преступник и убийца“. Юлия Навальная о Путине и его режиме(5)
Юлия Навальная, вдова оппозиционного политика Алексея Навального, опубликовала в издании The Washington Post колонку с призывом Западу не признавать итоги предстоящих „выборов“ в России, пишет „Meduza“.
Навальная призывает и Запад, и россиян рассматривать Владимира Путина не как обычного политика или государственного деятеля, а, прежде всего, как кровавого преступника. „Владимир Путин — не политик, а гангстер. Алексей Навальный потому и стал таким знаменитым в России и таким ненавистным для Путина, что с самого начала своей борьбы говорил о Путине и его окружении как о бандитах, захвативших и использующих власть исключительно ради собственного обогащения и реализации только личных амбиций.
Посмотрите на Путина как на предводителя мафиозной группировки — и вам станет понятна и его жестокость, и его цинизм, и его склонность к насильственным действиям, и любовь к вульгарной роскоши, и готовность лгать и убивать. Все его разговоры о религии, истории, культуре и политике могут ввести в заблуждение западного зрителя. Но в России все знают, что бандиты всегда любили носить большие кресты, позировать в церквях и представлять себя борцами за высшую справедливость и традиционные ценности, которые в их понимании сводятся к жестокому кодексу профессиональных преступников“.
Хотя сам по себе отказ от признания итогов „выборов“ в России не приведет к немедленной смене режима, это станет „важным сигналом и для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит, и для всего мира... Только тогда избавление от Путина даже для сохраняющих ему лояльность людей будет выглядеть единственным вариантом выхода из тупика и возвращением к нормальной экономической и политической жизни“.
Помимо этого, Навальная призывает усилить санкции против самого Путина и его ближайшего окружения, поскольку „единственное, что причиняет Путину боль, — это лишение доходов его, его семьи и его ближайшего окружения... Лишить наворованного его ближний круг, менеджмент его режима и проводников его решений на местах реально. Лишите гангстеров их денег — и они утратят лояльность к своему главарю“.
Кроме того, вдова Алексея Навального, призывает Запад, не забывая о военной поддержке Украины, помогать и „тем силам, которые продолжают сопротивление внутри России“. Несмотря на огромное давление и репрессии, когда „количество политзаключенных в российских тюрьмах втрое больше, чем во времена борьбы советской системы с диссидентами и отказниками“, Навальная отмечает, что „люди России находят способы выступить против репрессивного режима. Любая возможность легально выразить недовольство становится массовым протестом“. В качестве примеров этого она приводит сотни тысяч людей, которые „стояли в очередях в надежде добиться регистрации на президентских выборах кандидата, выражающего антивоенные взгляды“ (очевидно, имеется в виду Борис Надеждин, прямо в колонке не названный), а также десятки тысяч людей, которые посетили могилу Алексея Навального в Москве и засыпали ее цветами“.
Навальная также напомнила об акции „Полдень против Путина“, которую незадолго до смерти успел поддержать ее муж. „Суть ее заключается в том, чтобы противники Путина пришли на избирательные участки в полдень 17 марта... Алексей хотел, чтобы это была всероссийская протестная акция, демонстрирующая всю фальшивость путинских выборов и готовность гражданского общества России продолжать сопротивление“.
Навальная призвала „политических и общественных лидеров Запада помогать всем тем гражданам России, кто сопротивляется путинскому режиму... услышать голос свободной России и занять, наконец, принципиальную позицию по отношению к Путину — не признавать итоги фальсифицированных выборов, не признавать Путина легитимным президентом России“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.