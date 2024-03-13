„Узурпатор, тиран, военный преступник и убийца“. Юлия Навальная о Путине и его режиме

Навальная призывает и Запад, и россиян рассматривать Владимира Путина не как обычного политика или государственного деятеля, а, прежде всего, как кровавого преступника. „Владимир Путин — не политик, а гангстер. Алексей Навальный потому и стал таким знаменитым в России и таким ненавистным для Путина, что с самого начала своей борьбы говорил о Путине и его окружении как о бандитах, захвативших и использующих власть исключительно ради собственного обогащения и реализации только личных амбиций.

Посмотрите на Путина как на предводителя мафиозной группировки — и вам станет понятна и его жестокость, и его цинизм, и его склонность к насильственным действиям, и любовь к вульгарной роскоши, и готовность лгать и убивать. Все его разговоры о религии, истории, культуре и политике могут ввести в заблуждение западного зрителя. Но в России все знают, что бандиты всегда любили носить большие кресты, позировать в церквях и представлять себя борцами за высшую справедливость и традиционные ценности, которые в их понимании сводятся к жестокому кодексу профессиональных преступников“.

Хотя сам по себе отказ от признания итогов „выборов“ в России не приведет к немедленной смене режима, это станет „важным сигналом и для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит, и для всего мира... Только тогда избавление от Путина даже для сохраняющих ему лояльность людей будет выглядеть единственным вариантом выхода из тупика и возвращением к нормальной экономической и политической жизни“.

Помимо этого, Навальная призывает усилить санкции против самого Путина и его ближайшего окружения, поскольку „единственное, что причиняет Путину боль, — это лишение доходов его, его семьи и его ближайшего окружения... Лишить наворованного его ближний круг, менеджмент его режима и проводников его решений на местах реально. Лишите гангстеров их денег — и они утратят лояльность к своему главарю“.