ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ | Как сохранить душевное здоровье в эпоху кризисов: войны, инфляции, роста цен?
Сохранение душевного здоровья, укрепление его – это всегда очень важная задача для человека. От состояния душевного здоровья, зависит физическое и психологическое состояние , а так же качество человеческой жизни.
Любому человеку, очень важно ощущать, что у него и его близких есть будущее. В период кризисов, таких как война, инфляция , быстрый рост цен, потеря работы, нестабильность возникает страх: как справиться, как будут развиваться события, какие будет последствия и что меня ждет в будущем?
Все эти страхи могут блокировать душевное состояние, оказывая негативное воздействие на эмоциональное и психологическое благополучие человека. А так же могут привести к парализации воли и невозможности принятия решений, мешают сосредоточиться на задачах и поиске выхода из кризиса.
Проблема длительного периода стресса и тревоги могут оказывать негативное воздействие на физическое здоровье, так как стрессогенные факторы могут повысить уровень гормонов стресса, что в свою очередь ухудшит состояние иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и общее состояние организма.
К сожалению в наше нестабильное время негативное нарративное воздействие на человека очень сильное.
Что делать и как уберечь себя и своих близких в эпоху кризисов?
Ограничьте воздействие новостей: постоянный поток негативных новостей формирует в ментальном пространстве человека фатальность, может усугубить уровень тревоги и стресса. Попробуйте ограничить время, проводимое за просмотром новостей или чтением новостных сайтов.
Уделяйте время самому себе: найдите хотя бы 20-30 минут в день для занятий, которые приносят вам удовольствие и расслабление - чтение книг, йога, прогулка на свежем воздухе. Без телефона.
Классическая музыка так же может быть эффективным средством преодоления стресса и поможет смягчить его воздействие. Многие музыкальные произведения, особенно медленные, снижают напряжение, тем самым способствуя снижению гормонов стресса. Кроме того, такая музыка помогает улучшить концентрацию и внимание, что особенно полезно в период стресса и тревоги. Музыка может стимулировать творческая мышление и воображение, что может помочь человеку находить новые подходы к решению проблем и выхода из кризиса.
Поддерживайте социальные связи: общение с близкими людьми, друзьями, единомышленниками может быть источником поддержки и опоры в трудные времена. Если у вас нет возможности встречаться очно, то используйте видеозвонки.
Практикуйте заботу о себе: уделяйте время заботе своему физическому и эмоциональному благополучии. Здоровое питание, расслабляющий массаж, бассейн, регулярная физическая активность, достаточный и спокойный сон.
Участвуйте в действиях помощи: помощь и забота о других может быть источником удовлетворения.
Планируйте и контролируйте свои финансы: важно научиться планировать бюджет и принимать меры по сохранению собственной финансовой стабильности. Понимание от чего на сегодняшний день есть возможность отказаться и как перераспределить статьи расходов так же могут снизить уровень стресса, связанного с экономическими кризисами.
Ищите профессиональную поддержку: если вы чувствуете, что неспособны справиться с эмоциональными трудностями самостоятельно, что у вас нет сил найти решение и выход из трудной ситуации, обязательно обратитесь за помощью к психологу или психиатру. Получение профессиональной поддержки может быть важным шагом на пути к восстановлению душевного здоровья в период любого кризиса.
Следует помнить, что в эпоху кризисов, важно сохранять надежду и поддерживать друг друга.
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