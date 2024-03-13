ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ | Как сохранить душевное здоровье в эпоху кризисов: войны, инфляции, роста цен?

Ограничьте воздействие новостей: постоянный поток негативных новостей формирует в ментальном пространстве человека фатальность, может усугубить уровень тревоги и стресса. Попробуйте ограничить время, проводимое за просмотром новостей или чтением новостных сайтов.

Уделяйте время самому себе: найдите хотя бы 20-30 минут в день для занятий, которые приносят вам удовольствие и расслабление - чтение книг, йога, прогулка на свежем воздухе. Без телефона.

Классическая музыка так же может быть эффективным средством преодоления стресса и поможет смягчить его воздействие. Многие музыкальные произведения, особенно медленные, снижают напряжение, тем самым способствуя снижению гормонов стресса. Кроме того, такая музыка помогает улучшить концентрацию и внимание, что особенно полезно в период стресса и тревоги. Музыка может стимулировать творческая мышление и воображение, что может помочь человеку находить новые подходы к решению проблем и выхода из кризиса.

Поддерживайте социальные связи: общение с близкими людьми, друзьями, единомышленниками может быть источником поддержки и опоры в трудные времена. Если у вас нет возможности встречаться очно, то используйте видеозвонки.

Практикуйте заботу о себе: уделяйте время заботе своему физическому и эмоциональному благополучии. Здоровое питание, расслабляющий массаж, бассейн, регулярная физическая активность, достаточный и спокойный сон.

Участвуйте в действиях помощи: помощь и забота о других может быть источником удовлетворения.

Планируйте и контролируйте свои финансы: важно научиться планировать бюджет и принимать меры по сохранению собственной финансовой стабильности. Понимание от чего на сегодняшний день есть возможность отказаться и как перераспределить статьи расходов так же могут снизить уровень стресса, связанного с экономическими кризисами.