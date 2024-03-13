Отнять у России и отдать Украине. Может ли Запад конфисковать замороженные российские миллиарды?

Еще в декабре 2023 года лидеры стран «Большой семерки» поклялись, что не разморозят ничего , пока Кремль не компенсирует убытки Украине.

Первый аргумент — агрессия России нанесла гигантский ущерб Украине. Всемирный банк уже оценил затраты на восстановление и реконструкцию страны в 411 млрд долларов , что превышает объем замороженных российских активов.

Вот что известно на сегодняшний день.

Ситуация становится все запутаннее с каждым днем. Мы попытались ответить на главные вопросы — сколько денег заморожено, можно ли их отнять у России и отдать Украине, каким именно способом, какие будут последствия, когда все решится?

США, Европа и союзники хотели договориться о конфискации к февральскому заседанию «Большой семерки», но не получилось. Следующий дедлайн — саммит лидеров развитых демократических стран в Италии в середине июня.

Критики конфискации на Западе опасаются, что она подорвет финансовую стабильность и роль доллара и евро как главных резервных валют в мире. Кремль, со своей стороны, обещает ответить изъятием западных активов, запертых в России.

Голоса сторонников конфискации звучат все громче. Множатся и сценарии изъятия активов, львиную долю которых Кремль перед войной вывел из США в Европу в надежде, что ЕС не станет ради Украины рвать связи с Россией — своим крупнейшим торговым партнером и главным поставщиком энергоресурсов.

Ситуация беспрецедентная. Еще никогда у ядерной державы и одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН не пытались отнять столько денег. Да, Ирак заставляли платить компенсации Кувейту и другим пострадавшим от первой войны странам. Аргентине предъявляли счет за Фолкленды. Но на такую масштабную конфискацию мир не замахивался со времен Версальского договора, обложившего непосильной данью Германию после Первой мировой войны.

Третий аргумент — Украине нужны деньги сейчас, а Запад выделяет всё меньше и реже.

«Нужно действовать смелее, — сказал он . — Да, конфискация почти 200 млрд евро несет юридические, монетарные и геополитические риски. Но гораздо опаснее сейчас сидеть сложа руки».

Он предложил свою схему — не конфисковать 190 млрд евро российских активов, замороженных в Европе, а использовать их в качестве залога под кредит. Деньги передать Украине, а погашать кредит заставить Россию по окончании войны.

«Путин понимает только язык силы. И ему нужно продемонстрировать эту силу, чтобы принудить его к миру. Потому что сегодня, скажем прямо, Путин смеется нам в лицо», — сказал глава бюджетного комитета Европарламента и бывший министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт.

Второй аргумент — продемонстрировать Владимиру Путину единство и решительность Запада в условиях, когда в этом все больше сомнений из-за отказа американского Конгресса выделять помощь Украине и споров внутри ЕС о масштабе санкций и военной помощи.

«Россия допустила колоссальную ошибку исторического масштаба. В истории не было прецедентов, чтобы страна-агрессор хранила колоссальные деньги на счетах в странах, которых пострадали от ее агрессии, — сказал он . — Мне сразу казалось логичным, что эти страны захотят воспользоваться ситуацией и пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Но на это у них ушло почти два года».

«Логика проста. Российские активы в обозримом будущем не вернутся в Россию. А Украине по международному праву будет положена компенсация со стороны России», — агитирует за конфискацию Филип Зеликоу из Стэнфордского университета. Он — ветеран Госдепа США и один из первых, кто публично поднял вопрос о российских активах после вторжения в Украину.

Поддержка Украины обходится в десятки миллиардов в год, и если Европа сумела преодолеть политические разногласия внутри союза и утвердить бюджет помощи, то второй ключевой спонсор украинского сопротивления — США приостановили ассигнования ещё в конце прошлого года. А лидер президентской гонки Дональд Трамп и вовсе грозит не выделять Украине ни копейки в случае победы на ноябрьских выборах.

В отсутствие военной помощи украинская армия сдает позиции российской, а без финансовой поддержки в казне может не хватить денег на содержание страны, выплату пенсий и зарплат и восстановление критической инфраструктуры, которую ежедневно бомбит Россия.

В этом году Киеву потребуется около 40 млрд долларов помощи, из которых обещана пока только половина — от ЕС и МВФ. Конфискация российских активов помогла бы Западу решить финансовый вопрос поддержки Украины на несколько лет вперед.

Кто за, кто против

Американцы за. Даже министр финансов Джаннет Йеллен уже поддерживает конфискацию. Еще в декабре она переживала за судьбу доллара, но в конце февраля на встрече министров и банкиров «Большой двадцатки» сменила тон.

«Наша коалиция, представляющая более половины мировой экономики, обязалась не размораживать российские активы на сумму 285 млрд долларов до тех пор, пока Россия не возместит огромный причиненный ущерб», — сказала она.

«Я считаю, что нам срочно нужно найти способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине финансировать оборону и реконструкцию. Для этого есть веские аргументы — правовые, экономические и моральные. Но мы обязаны действовать сообща и взвешенно».

Йеллен перестала переживать за доллар и евро. Мир по-прежнему хранит почти 60% накоплений в долларах, около 20% — в евро и лишь около 3% — в китайских юанях.