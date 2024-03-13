Герд Кантер и Кристьян Чех прекратили сотрудничество

Кантер объявил о своем решении через социальные сети, назвав причиной разногласия между ним и Чехом относительно методики тренировок.

„Хотя расставание никогда не бывает легким, мы считаем, что на данный момент это единственный способ двигаться вперед. Мы по-прежнему благодарны за время, проведенное за совместной работой, и желаем друг другу только наилучшего в будущих начинаниях“, - добавил Кантер.

Чех завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2022 года в Юджине под руководством Кантера с результатом 71,13. На прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште словенский метатель диска завоевал серебряную медаль.

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