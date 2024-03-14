Маленькая советская армия не может победить большую. Эксперт о том, почему Запад должен поменять подход к Украине
За последние несколько недель Украина потеряла свою основную опору в Донбассе — город Авдеевку, и продолжает терять территорию. Недавно Владимир Зеленский уволил своего главнокомандующего Валерия Залужного и заменил практически всю военную команду. Украинцы обвиняют Зеленского в коррупции, а нового главнокомандующего Александра Сырского - в использовании советской тактики массовых пехотных атак с большими человеческими жертвами. Республиканские конгрессмены отказываются голосовать за новый пакет военной поддержки для Украины. Проигрывает ли Украина, и с какими проблемами она сталкивается сегодня? Об этом RusDelfi.lv рассказал Глен Грант, полковник Британской армии в отставке.
- Первую неделю марта вы провели в Киеве. Что вы видели там, что пережили?