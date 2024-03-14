Маленькая советская армия не может победить большую. Эксперт о том, почему Запад должен поменять подход к Украине

- Сам город, его повседневная активность, нормальные. Вы не отличили бы Киев от Манчестера или Риги. Большим сюрпризом для меня было то, что количество людей, реагирующих на сигналы тревоги, значительно уменьшилось. Все меньше людей фактически реагируют на тревоги. Также уменьшилось количество людей, у которых на телефонах установлены сигналы тревоги. Даже три месяца назад вы могли слышать сигналы тревоги на многих телефонах. В этот раз я был в переполненном баре, когда сработала тревога, и мой телефон был единственным, который издал предупреждение. Несколько человек посмотрели на меня, как на „какого-то дурака“.