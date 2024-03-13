В WADA заявили, что у них „нет доказательств“ причастности Тутберидзе к допингу Валиевой

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, пишет Sports.ru.

«Понятно, что вкус этого дела очень неприятный, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы выявить, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», – сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Он признал, что «нет доказательств», которые напрямую связывали бы тренера Этери Тутберидзе с допинговым делом Валиевой, предположив, что «возможно, в этом был замешан физиотерапевт, возможно, врач».

«Мы думаем, что спортсменка принимала это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями.

Никогда не бывает приятно, когда мы видим, что спортсмен наказан, и при этом чувствуем, что кто-то из России, кто действительно ответственен за это, избегает наказания.

Возможно, это дело показывает, насколько важно совершенствовать антидопинговую систему. Мы занимаемся этим сейчас.

ISU в преддверии Игр-2026 должен убедиться, что все спортсмены, занимающиеся у того же тренера – даже если мы не знаем, имеет ли она к этому случаю какое-либо отношение – проходят надлежащее тестирование», – отметил президент WADA Витольд Банка.

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