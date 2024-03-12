Президент Румынии будет претендовать на пост главы НАТО

Он напомнил, что Румыния является членом Североатлантического альянса с 2004 года. "Учитывая текущую ситуацию в сфере безопасности" для его страны пришло время взять на себя еще большую ответственность, считает румынский президент. Румыния, граничащая с обороняющейся от вторжения РФ Украиной, может внести вклад "в формирование нового видения" ввиду "серьезной и долгосрочной российской угрозы", подчеркнул далее политик.

Мандат Столтенберга истекает 1 октября

Йенс Столтенберг занимает пост в НАТО с 2014 года. В феврале 2023 года он заявил, что не будет добиваться очередного продления мандата, поскольку это происходило уже трижды. Из-за невозможности покинуть пост после начала полномасштабной войны РФ против Украины ему даже пришлось отказаться от назначения на должность главы Норвежского банка. В последний раз его мандат главы НАТО был продлен в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе до 1 октября 2024-го.

Наиболее возможным преемником Столтенберга на данный момент считается покидающий пост премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, кандидатуру которого поддерживают Германия, США, Великобритания и Франция, но отвергает Венгрия. Страны Восточной Европы считают предпочтительнее избрание главой НАТО Клауса Йоханниса или премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Как ожидается, имя следующего генерального секретаря НАТО будет объявлено до саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле. Решение должно быть поддержано всеми членами альянса.

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