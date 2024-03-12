Правда ли, что послание Путина Федеральному собранию на YouTube в прямом эфире смотрели 27 млн человек, треть которых — в Украине?

29 февраля 2024 года Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На следующий день в Сети появились сообщения, что, по подсчётам компании Social Blade, за речью российского президента на YouTube в прямом эфире следили 27 млн человек по всему миру. «Выяснилось, что 35% из них находились на территории Украины! Весьма плохие новости для Зеленского», — пишет Telegram-канал издания «Украина.ру» (180 000 просмотров на момент написания этого разбора). Канал «Кот Костян — официальный канал» (114 000 просмотров) уточняет, что речь идёт о 9,45 млн украинцев. Немного другие данные привели авторы канала «НОД на Украине» (11 000 просмотров): они сообщают о 37% зрителей из Украины, это почти 10 млн человек.



Согласно сервису TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram было опубликовано около 120 подобных постов, набравших в общей сложности почти 1 млн просмотров. Такие записи разместили каналы «Ne.Сахар» (278 000 просмотров), «Мрія» (50 000), Nina Vatt (40 000), «Павел Онищенко» (23 000), «Насправдi» (16 000) и др. Аналогичные публикации встречаются в пабликах и на личных страницах пользователей «ВКонтакте» (примеры тут, тут, тут, тут и тут), а также в «Дзене».