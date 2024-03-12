Правда ли, что послание Путина Федеральному собранию на YouTube в прямом эфире смотрели 27 млн человек, треть которых — в Украине?
В марте 2024 года в соцсетях распространили данные, якобы собранные компанией Social Blade. Согласно их статистике, выступление президента России в режиме онлайн смотрели почти 9,5 млн украинцев. Мы проверили правдивость этих сообщений.
29 февраля 2024 года Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На следующий день в Сети появились сообщения, что, по подсчётам компании Social Blade, за речью российского президента на YouTube в прямом эфире следили 27 млн человек по всему миру. «Выяснилось, что 35% из них находились на территории Украины! Весьма плохие новости для Зеленского», — пишет Telegram-канал издания «Украина.ру» (180 000 просмотров на момент написания этого разбора). Канал «Кот Костян — официальный канал» (114 000 просмотров) уточняет, что речь идёт о 9,45 млн украинцев. Немного другие данные привели авторы канала «НОД на Украине» (11 000 просмотров): они сообщают о 37% зрителей из Украины, это почти 10 млн человек.
Согласно сервису TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram было опубликовано около 120 подобных постов, набравших в общей сложности почти 1 млн просмотров. Такие записи разместили каналы «Ne.Сахар» (278 000 просмотров), «Мрія» (50 000), Nina Vatt (40 000), «Павел Онищенко» (23 000), «Насправдi» (16 000) и др. Аналогичные публикации встречаются в пабликах и на личных страницах пользователей «ВКонтакте» (примеры тут, тут, тут, тут и тут), а также в «Дзене».
Social Blade — проект, который собирает данные с YouTube, X, Twitch, Daily Motion, TikTok, Instagram и других платформ, а потом использует их для создания статистических графиков и диаграмм для анализа популярности блогов. По данным сервиса, в настоящее время он следит за статистикой почти 63 млн YouTube-каналов. Однако ни в одной из упомянутых выше публикаций не дана ссылка на исследование Social Blade о просмотре выступления Путина. Вместо этого в некоторых постах приводится минутное видео на эту тему или его скриншот. В правом верхнем углу ролика размещён логотип американского журнала Wired.
Ролик представляет собой нарезку фрагментов из нескольких видеозаписей, в том числе отрывки выступления Путина, и сопровождается англоязычными субтитрами:
Social Blade: Послание Путина в прямом эфире посмотрели более 27 млн человек.
Статистика YouTube показала, что более 27 млн пользователей по всему миру смотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ в прямом эфире. Подсчёт вёлся на основании всех трансляций этого события на YouTube. Большинство просмотров приходится на пользователей из Восточной Европы, включая Украину. Более 35% просмотров послания Владимира Путина в прямом эфире получены от интернет-пользователей, находящихся в Украине. 54% — российские пользователи и жители Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского регионов. Ранее, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию «Украина. 2024 год». Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Зеленского собрала 21 000 просмотров. 97% аудитории, наблюдавшей за мероприятием в режиме онлайн, находились на территории, контролируемой властями Украины.
Приведённое в тексте сравнение носит очевидно манипулятивный характер. Если верить субтитрам, то данные просмотров выступления Путина собирались со всех YouTube-каналов, где велась трансляция. Однако сравнивают их почему-то с аудиторией пресс-конференции Зеленского всего лишь на одном канале Freedom, где запись с русской озвучкой набрала 21 000 просмотров (на момент написания этого разбора у видео 22 800 просмотров). При этом на YouTube можно найти множество других каналов, транслировавших то же выступление украинского президента, причём некоторые из этих записей набрали сотни тысяч просмотров.
«Проверено» не смогло обнаружить этот ролик или упоминания подобного исследования Social Blade ни на сайте Wired, ни в соцсетях этого издания (Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok). Видеосюжет о просмотрах выступления Путина отсутствует и на ресурсах британской версии журнала (сайт, YouTube, Instagram). При этом фактчекеры проекта StopFake выясняли, что в ролике использовано видео восьмилетней давности, на котором аналитик Social Blade Джена Арнольд не представляет результаты исследования, а объясняет принципы работы инструментов сервиса.
На сайте и в соцсетях Social Blade нет исследований о том, как пользователи YouTube из разных стран следили за посланием Путина Федеральному собранию. «Проверено» обратилось в службу поддержки компании и попросило прокомментировать вирусные сообщения. Представитель Social Blade ответил, что сервис не собирал подобную статистику. «Мы не делали таких заявлений, мы не отслеживаем данные прямых трансляций», — сообщил менеджер по работе с сетями и партнёрами Маркус Стрингер.
Наиболее раннее появление ролика «Проверено» обнаружило в пророссийском Telegram-канале «Шейх Тамир» (173 000 просмотров), который уже десятки раз был пойман на распространении сфабрикованных фото и видео. Там пост о якобы проведённом Social Blade исследовании появился 1 марта в 12:59 по московскому времени. Кроме того, в каналах «Шкварка News» (2900 просмотров) и «Шкварка 2.0» (1500), хорошо знакомых нашим постоянным читателям, написали, что этот ролик прислал анонимный подписчик — именно с такими примечаниями поддельные материалы нередко запускают в информационное пространство.
Ранее с «Шейха Тамира» началось распространение двух похожих фейков. Так, в декабре 2023 года телеканал Euronews якобы выпустил видео об опросе компании Gallup, согласно которому за «Прямой линией» Путина следили 75% украинских интернет-пользователей. В январе 2024-го тот же Telegram-канал сообщил, что издание Politico якобы опубликовало ролик о другом исследовании Social Blade, согласно которому интерес к Зеленскому в интернете за 2023 год упал на 63%.
Таким образом, новость о том, что выступление Путина перед Федеральным собранием в прямом эфире на YouTube смотрели 27 млн человек, треть которых находились в Украине, основывается на несуществующем исследовании из фейкового видео. И хотя достоверно не известно, сколько людей смотрели послание на YouTube, Telegram-канал «Можем объяснить» заметил, что двухчасовая речь не вызвала ажиотажа среди российских телезрителей — согласно данным Mediascope, в 2024 году послание Путина смотрело почти в два раза меньше людей, чем годом ранее.
Итог: Фейк