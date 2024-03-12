Европейский парламент одобрил директиву о криминализации обхода санкций ЕС

Документ устанавливает определения нарушений и принципы наказания за них. Помимо умышленных нарушений, например, несоблюдения запрета на поставки вооружений или ведения бизнеса с государственными предприятиями, находящимися под санкциями, закон также криминализирует нарушения, связанные с халатностью. В пример приводится торговля товарами двойного назначения.

После утверждения директивы страны ЕС должны будут в течение года внести изменения в национальные законодательства, сделав обход санкций уголовным преступлением. Наказание за эти нарушения должно предусматривать лишение свободы (вплоть до пяти лет) и штрафы.

«Российскому вторжению выгодны мошенники, нарушающие закон в Европе. Их необходимо поймать <…> Хотя мы не смогли [в этой директиве] закрыть все лазейки, которые хотели, это улучшает текущую ситуацию и демонстрирует нашу решительную поддержку Украины», — цитирует пресс-служба слова докладчика Европарламента.

Документ передан на рассмотрение в Европейский совет. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину страны Евросоюза ввели против России 12 пакетов санкций. Россия научилась обходить эти ограничения, например, используя для поставок необходимой продукции компании в третьих странах.

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