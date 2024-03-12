Музей Силламяэ раскрыл часть секретов „таинственного города"

Проект создания парка был написан еще в 2021-м году, рассказала и.о. директора музея Елена Антушева. Его поддержал и профинансировал Фонд регионального развития Евросоюза.

По словам Елены, идея сделать тематический парк родилась из желания привлечь в город туристов. „У нас есть променад, отреставрированный Приморский бульвар, люди любят приезжать к нам, но хотелось предложить еще что-то гостям, увлечь их историей города, - сказала Антушева RusDelfi. - Обычно туристы, когда гуляют по городу, видят архитектуру, восхищаются, но не знают, что за ней стоит, а музей приоткрывает завесу тайны, потому что город был, во-первых, долгое время засекреченным объектом, а во-вторых, у него длинная история“. Не так давно Антушевой удалось обнаружить в одном немецком архиве письмо с первым упоминание об этом месте, где сейчас расположен город. Оно относится к шестнадцатому веку, написал его рыцарь ливонского ордена. Это письмо в 1502 году было послано с гонцом в Ревель. Интересно, что дата этого письма - 12 марта. Это одна из причин, почему именно сегодня музей открыл часть проекта. „У нас теперь есть копия этого письма, раньше об этом только гиды упоминали, а теперь мы можем показать копию письма и профессиональный перевод его нашим гостям“, - воодушевленно говорит Антушева.

Елена Антушева подчеркнула, что они, кончено, хотели больше рассказать об истории города, когда он был засекречен, как его строили военнопленные в 1948 году, но не обошли стороной и период, когда город был местом, который обожали дачники, как здесь развивалась промышленность, что было на месте Силламяэ в 16-18 веках. „Местечко существовало и до момента, как здесь начали строить город-сад, и жизнь здесь, и культурный уровень тоже были на высоте, очень много событий происходило в нашей местности, поэтому мы хотели показать многогранность истории города“, - говорит Елена Антушева.