Зачем в Нарве восстанавливать позорный столб?

Ратушная площадь в Нарве до 20-х годов XX века называлась Рыночной площадью или Торговой площадью. Еще со времен Средневековья на месте площади проходила улица Рыночная, которая расширялась, образую торговые ряды. Сейчас от этой улицы остался лишь небольшой проход между зданием колледжа Тартуского университета и ратушей.

Здания ратуши в те времена на Рыночной площади не было. В начале XVII века ратуша много раз меняла свою дислокацию и до великого пожара 1659 года находилась недалеко от средневековой городской стены, примерно в том месте, где сейчас пересекаются улицы Вестервали и Виру.

Городской магистрат часто проводил заседания не в ратуше, а в доме бургомистра. Например, так было при бургомистре Дирихе Вернекене, дом которого стоял на том месте, где находится современная нарвская ратуша. Члены городского магистрата совещались прямо у него дома.

Летом 2022 года, во время археологических раскопок на Ратушной площади, археолог Илья Давыдов обнаружил основание очень интересного монумента, который появился в Нарве в 40-х годах XVII столетия. Назывался этот монумент столб Юстиции (столб справедливости) или позорный столб.

Позорный столб был одним из объектов, установкой которого озаботился магистрат после того как в городе в 1644 была введена коллегиальная система управления и назначаемая правительственной властью должность бургомистра по образцу Стокгольма.

Право иметь свой позорный столб являлось в Средневековье привилегией и далеко не все города могли ее иметь. За право установки позорного столба города нередко вели долгие тяжбы и торги с сюзеренами. Установка Позорного столба в 1644 году в Нарве подчеркивало авторитет городской власти и право города на судопроизводство на своей территории, дарованное верховной властью короля.