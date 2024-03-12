Сборные Эстонии по волейболу узнали соперников по отборочным матчам чемпионата Европы
Мужская и женская сборные Эстонии по волейболу узнали своих соперников по отборочному раунду чемпионата Европы 2026 года.
Первые отборочные матчи среди мужчин и женщин состоятся с 17 по 18 августа, вторые - с 24 по 25 августа, третьи - с 28 по 29 августа 2024 г. Второй круг состоится летом 2025 года.
В мужском отборочном этапе семь подгрупп, в каждой из которых по три команды. Победители групп, а также по пять лучших сборных, среди занявших вторые места выходят в финальную часть чемпионата Европы.
Эстония, попавшая в группу D, сроиться с Израилем и Хорватией за право играть в финальной части чемпионата Европы 2026 года. В связи с текущей военной ситуацией в Израиле, выездной матч с Израилем будет сыгран либо на нейтральной территории, либо в Эстонии.
Группы отборочного раунда чемпионата Европы:
Группа А: Турция, Дания, Венгрия
Группа B: Бельгия, Азербайджан, Австрия
Группа C: Чехия, Черногория, Норвегия
Группа D: Хорватия, Эстония, Израиль
Группа Е: Испания, Швейцария, Швеция
Группа F: Греция, Северная Македония, Грузия
Группа G: Словакия, Латвия, Косово
Отборочный этап женского чемпионата Европы также состоит из семи групп, в каждой из которых по три участника. Победители групп, а также по пять лучших сборных, среди занявших вторые места попадают в финальную часть чемпионата Европы.
Женская сборная Эстонии сыграет со Словенией и Израилем в группе C. Главным тренером сборной Словении в январе стал итальянец Алессандро Орефиче, который последние два года был тренером сборной Эстонии.
Группы отборочного раунда чемпионата Европы:
Группа А: Германия, Швейцария, Финляндия
Группа B: Бельгия, Венгрия, Дания
Группа C: Словения, Израиль, Эстония
Группа D: Босния и Герцеговина, Черногория, Латвия
Группа Е: Испания, Португалия, Грузия
Группа F: Греция, Австрия, Северная Македония
Группа G: Румыния, Хорватия, Косово
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