Сборные Эстонии по волейболу узнали соперников по отборочным матчам чемпионата Европы

Первые отборочные матчи среди мужчин и женщин состоятся с 17 по 18 августа, вторые - с 24 по 25 августа, третьи - с 28 по 29 августа 2024 г. Второй круг состоится летом 2025 года.

В мужском отборочном этапе семь подгрупп, в каждой из которых по три команды. Победители групп, а также по пять лучших сборных, среди занявших вторые места выходят в финальную часть чемпионата Европы.

Эстония, попавшая в группу D, сроиться с Израилем и Хорватией за право играть в финальной части чемпионата Европы 2026 года. В связи с текущей военной ситуацией в Израиле, выездной матч с Израилем будет сыгран либо на нейтральной территории, либо в Эстонии.

Группы отборочного раунда чемпионата Европы:

Группа А: Турция, Дания, Венгрия

Группа B: Бельгия, Азербайджан, Австрия

Группа C: Чехия, Черногория, Норвегия

Группа D: Хорватия, Эстония, Израиль

Группа Е: Испания, Швейцария, Швеция

Группа F: Греция, Северная Македония, Грузия

Группа G: Словакия, Латвия, Косово

Отборочный этап женского чемпионата Европы также состоит из семи групп, в каждой из которых по три участника. Победители групп, а также по пять лучших сборных, среди занявших вторые места попадают в финальную часть чемпионата Европы.

Женская сборная Эстонии сыграет со Словенией и Израилем в группе C. Главным тренером сборной Словении в январе стал итальянец Алессандро Орефиче, который последние два года был тренером сборной Эстонии.

Группы отборочного раунда чемпионата Европы:

Группа А: Германия, Швейцария, Финляндия

Группа B: Бельгия, Венгрия, Дания

Группа C: Словения, Израиль, Эстония

Группа D: Босния и Герцеговина, Черногория, Латвия

Группа Е: Испания, Португалия, Грузия

Группа F: Греция, Австрия, Северная Македония

Группа G: Румыния, Хорватия, Косово

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