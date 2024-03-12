В Ласнамяэ начинается большая весенняя уборка

„За этот сезон один лишь партнер районной управы посыпал улицы и тротуары Ласнамяэ почти 300 тоннами гранитной крошки, обеспечивая тем самым безопасность пешеходов в зимний период и снижая уровень опасности на ключевых участках“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. „Мы начали убирать гранитную крошку ещё на прошлой неделе, но сейчас погода позволяет нам действовать более активно“.

На прошлой неделе город Таллинн приступил к очистке основных дорог от гранитной крошки. Ликвидированию крошки с тротуаров препятствовала изменчивая погода – при уборке пыль смачивается водой и под воздействием колебания температуры это привело бы к образованию наледи.

Недавно установившаяся теплая погода наконец-то позволяет приступить к уборке тротуаров от гранитной крошки. В первую очередь будут очищены тротуары с более высоким уровнем обслуживания, а в последующие дни уборка постепенно распространится на весь район. Внутриквартальные дороги будут убираться, когда на обочинах растает лед. Уборку тротуаров планируется завершить к концу этой недели.

Управа района напоминает жителям Ласнамяэ, что о связанных с обслуживанием дорог и тротуаров проблемах можно сообщить, позвонив диспетчеру. Телефон диспетчера 600 7978 работает круглосуточно и является бесплатным для звонящих. Услуга диспетчера — это эффективный и быстрый способ для жителей донести свои замечания. В случае если замечание не относится к полномочиям районной управы, информация направляется в соответствующую инстанцию. Если речь идет о проблеме обслуживания территории районной управы, она будет передана сотрудникам партнера по благоустройству, которые займутся решением проблемы.

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