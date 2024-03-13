МНЕНИЕ | Сайковский: „Война затянулась, весь 2024 год Украина будет балансировать на краю пропасти“

Решение проблемы всегда начинается с ее признания. В Украине вплоть до февраля этого года происходящее на фронте освещалось в режиме „скоро победим“ или „скоро подойдет очередная западная помощь и все снова наладится“. Понятно, что во время войны информировать население надо без ущерба для морального состояния, не загоняя всех в стресс. Но в Украине с оптимизмом перестарались, и власть не заметила, что ситуация изменилась кардинально. Настало время собирать камни, и это камни несделанных дел. Одновременно с этим, сделав адекватные выводы из поражений 2022 - начала 2023 года, из башен Кремля не торопятся слать „по городам и весям“ реляции о переломе на фронте. При этом обе воющие стороны осознали фактор затягивания войны, не зацикливаются больше на информационных сражениях.