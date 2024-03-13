Мнение
13.03.2024, 13:03

МНЕНИЕ | Сайковский: „Война затянулась, весь 2024 год Украина будет балансировать на краю пропасти“

 

  • у Владимира Зеленского и его окружения нет плана действий

  • системные проблемы до сих пор не решены, мобилизация не объявлена

  • возможности помощи союзников на пределе

Валерий Сайковский
политический обозреватель, публицист
Украинский военнослужащий по имени Артем вернулся на фронт после протезирования. Близ города Бахмут
Украинский военнослужащий по имени Артем вернулся на фронт после протезирования. Близ города Бахмут
ФОТО: Inna Varenytsia | Scanpix

Последние полгода ситуация в Украине изменилась существенно, и даже оптимисты с Банковой больше не приглашают выпить кофе летом на набережных Севастополя, как это было год назад. Реалисты же говорят о ближайших трех-четырех месяцах, после которых недостаточная помощь Украине может изменить ситуацию кардинально.

Решение проблемы всегда начинается с ее признания. В Украине вплоть до февраля этого года происходящее на фронте освещалось в режиме „скоро победим“ или „скоро подойдет очередная западная помощь и все снова наладится“. Понятно, что во время войны информировать население надо без ущерба для морального состояния, не загоняя всех в стресс. Но в Украине с оптимизмом перестарались, и власть не заметила, что ситуация изменилась кардинально. Настало время собирать камни, и это камни несделанных дел. Одновременно с этим, сделав адекватные выводы из поражений 2022 - начала 2023 года, из башен Кремля не торопятся слать „по городам и весям“ реляции о переломе на фронте. При этом обе воющие стороны осознали фактор затягивания войны, не зацикливаются больше на информационных сражениях.

Время собирать камни

RusDelfi
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