В Ивановской области потерпел крушение военный Ил-76

Над Иваново загорелся самолет, сообщили днем во вторник издания IvanovoNews и Kstati News. Местные жители опубликовали кадры самолета с горящим двигателем, Би-би-си еще не верифицировало видео.

Минобороны подтвердило информацию о крушении. „12 марта около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области“, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на борту разбившегося самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. „По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета“, — сказано в заявлении.

По свидетельствам очевидцев, у самолета в воздухе загорелся один из двигателей. На видео у самолета действительно горит двигатель.

Сначала местные паблики сообщили, что в районе аэродрома Иваново-Северный был виден столб дыма.

Самолет разбился при заходе на посадку на аэропорт Иваново-Северный, борт упал в районе села Богородское, сейчас на месте работают спасатели, написал телеграм-канал „Осторожно, новости“.

Упавший в Ивановской области самолет Ил-76 совершал учебный полет, сообщал телеграм-канал Baza.

24 января под Белгородом разбился другой Ил-76. Минобороны России заявило, что самолет был сбит двумя украинскими ракетами из зенитно-ракетного комплекса, находившегося в Харьковской области.

Российские власти заявляли, что в результате крушения погибли 65 украинских военнопленных, которых должны были доставить для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Украинская сторона не подтверждала гибель военнопленных. Российские власти утверждали, что самолет был сбит системой Patriot, это подтверждали источники зарубежных СМИ, писавшие, что Ил-76 с пленными был атакован по ошибке. Киев официально не брал на себя ответственность за атаку на самолет.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники.

23 февраля украинские военные и российские провоенные блогеры сообщали, что российский самолет-радар А-50 был сбит над Краснодарским краем. По данным ВСУ, такой же летающий радар и самолет управления сбивали в январе. Минобороны России не комментировало эти потери.