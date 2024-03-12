Глава WADA пообещал быть бдительным при проверке россиян перед Олимпиадой

„С учетом исторических моментов WADA остается скептически настроенной по отношению к России. Мы должны оставаться бдительными, убедиться, что предприняты все меры для проверки чистоты этих спортсменов“, — цитирует Баньку „РИА Новости“.

Глава WADA подчеркнул, что все участники Олимпиады должны быть подвергнуты проверке вне зависимости от того, откуда они, пишет РБК.

Банька отметил, что российских спортсменов проверяет Международное агентство допинг-тестирования (ITA) и различные организации, которые забирают пробы в России на соревнованиях и тренировках. „Все пробы проверяются в лабораториях за пределами страны“, — сказал он.

Пока окончательно неизвестно, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не иметь связей с силовыми ведомствами.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. Министр спорта Олег Матыцин также говорил о неприемлемых требованиях к спортсменам подписать декларации в некоторых видах, а в ОКР заявили, что согласие с критериями соответствия МОК может привести к нарушению российского законодательства.

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