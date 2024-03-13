„Полдень против Путина“ - это безопасно? Как правильно испортить бюллетень? А забрать его на память - законно? Большая инструкция „Медузы“ и „ОВД-Инфо“(8)
С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. Повлиять на главный их итог, разумеется, невозможно. Однако многие оппозиционные политики настаивают на том, что прийти на участок и выразить свой протест все равно важно. Мы собрали главные вопросы о предстоящих выборах. Как правильно испортить бюллетень? Может быть, эффективнее проголосовать за Даванкова или Харитонова? В какой день лучше посетить участок? Безопасно ли участвовать в акции „Полдень против Путина“? Что делать, если вас принуждают голосовать на работе - или пытаются задержать на участке? Как и где голосовать за границей? Ответы читайте в совместной инструкции Meduza и „ОВД-Инфо“.
Дистанционное электронное голосование — худший из возможных вариантов. Избегайте его
Украсть электронные голоса в созданной властями системе проще простого, считают опрошенные «Медузой» эксперты. Отдать свой голос за президента через ДЭГ — значит облегчить фальсификаторам работу. К примеру, ДЭГ использовали в сентябре 2021 года, в ходе выборов в Госдуму, в Москве и еще шести регионах: в Нижегородской, Мурманской, Ростовской, Курской и Ярославских областях, а также в оккупированном Севастополе.
В отличие от других регионов, где масштабы электронного голосования были скромными, в Москве ДЭГ воспользовалось около двух миллионов человек — то есть почти половина избирателей, принявших участие в выборах. В итоге во всех регионах в электронном голосовании победили «Единая Россия» и провластные кандидаты. В Москве же восемь из 15 кандидатов из «списка Собянина» проиграли в голосовании на «бумажных» участках. Однако электронное голосование принесло им убедительную победу. Можно сказать, что ДЭГ принципиально не обеспечивает:
нормального учета избирателей и контроля за тем, чтобы все получатели бюллетеней были реальными людьми;
общественного контроля за технологией голосования;
общественного контроля за ходом и подведением итогов голосования.
Кроме того, во время той же кампании на анонимном ютьюб-канале «Выборы в ЛНР 2021» был опубликован ролик, на котором предполагаемый сотрудник одной из бюджетных организаций Алчевска, города на территории ныне аннексированной ЛНР, электронно голосует на выборах в Госдуму за других людей.
Политолог, профессор Европейского университета Григорий Голосов на следующий день после выборов 2021 года написал по этому поводу: „Надеюсь, это поумерит пыл у сторонников „усовершенствования“ электоральных процедур с помощью сети. Общий принцип таков: все, что облегчает голосование, облегчает фальсификации при голосовании“.
В 2022 году прошло трехдневное голосование на муниципальных выборах в Москве — тогда, по официальным данным, ДЭГ выбрали 1 748 616 избирателей и лишь 695 214 человек пришли на избирательные участки. Но и в этом случае наблюдатели не сумели проверить честность подсчета голосов.
Если нам не удалось убедить вас — вот инструкция о регистрации на ДЭГ. Важно помнить, что формально вы можете голосовать дистанционно, только находясь на территории России, но на практике можно просто воспользоваться российским VPN (также у вас должен быть действующий российский номер). Кроме того, при голосовании через ДЭГ невозможно испортить бюллетень — придется проголосовать за одного из кандидатов. Есть еще один вариант — получить бюллетень и ни за кого не голосовать. Тогда он будет считаться выданным избиркомом — но не обнаруженным в урне, как если бы вы унесли его с собой. Это не лучшая стратегия.
Если вы за границей — ДЭГ все еще не ваш вариант. Лучше воспользуйтесь еще одной инструкцией „Meduza“
Вот ее короткое содержание:
Выбрать наиболее подходящий участок можно на сайте ЦИК или на интерактивной карте, подготовленной организацией „Ковчег“. Там же можно узнать время работы участков.
В большинстве стран участки будут открыты всего один день, а не три, как в России. Все они расположены на территории дипломатических и консульских учреждений. Это не всегда 17 марта — например, в Праге голосование пройдет 15-го. Мы рекомендуем внимательно изучить сайты местных посольств и консульств.
К сожалению, участки откроются не во всех странах — например, в Грузии этого не произойдет. Если вы хотите проголосовать — стоит заранее запланировать поездку в ближайшую страну с открытыми участками (например, в случае с Грузией — в Армению).
Регистрироваться заранее и иметь ВНЖ или другие документы страны, в которой вы находитесь, для голосования не обязательно. Просто приходите на участок с заграничным паспортом.
Если ваши права на участке нарушают — попытайтесь их отстоять. Но будьте аккуратны
На всех избирательных участках в РФ будет дежурить полиция. Формально ее задача — охрана общественного порядка, на практике же цели силовиков скорее сведены к нейтрализации наблюдателей и участников, которые привлекают внимание к нарушениям или высказывают несогласие по другим поводам.
Поэтому говорить с комиссией на участке лучше спокойно. Если вам что-то непонятно или ваш запрос игнорируют — можно попросить позвать начальника избирательной комиссии. Если начальник не может ответить на ваш вопрос, вы имеете право подать на его имя письменное заявление (составить его лучше в двух экземплярах, и одну заверенную копию оставить себе). Также вы можете пожаловаться на горячую линию ЦИК по телефону: 8 (495) 606-98-88. К сожалению, ЦИК не обязан уведомлять вас о принятом решении, не существует и четко прописанного срока ответа, как и ответственности за его непредоставление.
И все же в жалобах есть определенный смысл. Явных и возмутительных нарушений (например, невыдачи бюллетеня на участке человеку, который еще не голосовал) фиксируется в последние годы не так уж и много — и исполнители на местах предпочитают избегать излишнего внимания к своему участку.
Если на участке, где вы заметили нарушение, присутствует независимый наблюдатель — попробуйте обратиться к нему. Если такая опция недоступна, важно все равно постараться зафиксировать происходящее, но вы должны понимать, что скорее всего это обернется для вас задержанием. Фиксировать фальсификации лучше при помощи ведения стрима или трансляции с автоматической публикацией в соцсетях.
Пожалуйста, берегите свое имущество: так случалось, что во время задержания полицейские разбивали телефоны наблюдателей и очевидцев, ведущих съемку. Используйте чехол с креплением на шею или одежду. Если вас не задержали — стоит изложить факт нарушения на бумаге, описать, в чем именно оно заключалось и попросить начальника избирательного участка зарегистрировать ваше заявление.
Если вас задержали на участке полицейские — позвоните на горячую линию «ОВД-Инфо» (8 800 707 05 28) или напишите в телеграм-бот проекта.
Помните, что вести съемку на участке — законно
Фото- и видеосъемка людей, находящихся в помещении для голосования, — это форма предусмотренного статьей 29 Конституции права свободно собирать информацию, рассказывают эксперты «ОВД-Инфо». Поэтому согласие на съемку членов комиссии и помещений, где проходит голосование, ни от кого не требуется.
В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому фото- и видеосъемку на избирательных участках могут вести только лица, имеющие на это право в соответствии с федеральным законом «О выборах президента РФ». Однако этот закон не регулирует права физических лиц, объяснили «Медузе» в «ОВД-Инфо» — в нем перечислены формы и способы согласования съемки, которыми могут воспользоваться СМИ, медиа и редакторы печатных изданий.
Регулировать деятельность физических лиц, осуществляющих съемку, в данном случае будет Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Описанные в нем правила предполагают, что съемка для физических лиц разрешена, но она не должна нарушать тайну голосования и давать возможность контролировать действия избирателей.
Встречаются случаи, когда территориальные или участковые комиссии принимают решения, запрещающие такие съемки или сильно ограничивающие их возможность. Если вы столкнулись с этим — ссылайтесь на пункт 1 статьи 152.1 ГК РФ (голосование — это публичное мероприятие, и поскольку съемка осуществляется в общественных интересах — то есть во избежание фальсификации — вы не обязаны запрашивать на нее согласие членов комиссии). При этом не стоит без крайней нужды фотографировать бюллетени, чтобы не получить надуманное обвинение в нарушении тайны голосования.
Постарайтесь прийти на выборы именно 17 марта — даже если вы не хотите участвовать в „Полдне против Путина“
Как объясняют в „ОВД-Инфо“, у правозащитников нет никаких сомнений в том, что сроки голосования были растянуты на три дня именно для облегчения фальсификаций: „Основной целью участия в выборах мы считаем усложнение процесса фальсификации голосов. Поэтому наша рекомендация — приходить на участок в последний день, 17 марта, если вы хотите — в 12:00.“
Чем ближе к закрытию участка вы придете — тем сложнее будет комиссии украсть ваш голос, а вам — легче проверить, что никому постороннему не выдали ваш бюллетень.
При этом мы не рекомендуем принимать участие в выборах президента РФ, если ваш участок находится на оккупированной территории Украины (это в том числе Крым и Севастополь). Украинские власти могут посчитать ваши действия коллаборационизмом — и впоследствии применить к вам соответствующие санкции.
«Полдень против Путина» — одна из последних протестных акций, принимать участие в которой относительно безопасно. Не бойтесь приходить на участок в 12:00
Акцию «Полдень против Путина» придумал бывший депутат Петербургского заксобрания Максим Резник. Ее смысл прост: все противники действующей власти должны одновременно прийти на избирательные участки в последний день голосования, 17 марта, в 12 часов дня и увидеть, что они не одни. Резник не предлагает делать выбор в пользу конкретного кандидата — голосовать надо просто против Путина. Акцию поддержала команда Алексея Навального, сам политик тоже успел одобрить эту идею за две недели до смерти, а теперь присоединиться к «Полудню» призывает и Юлия Навальная.
Время голосования определяет сам голосующий, и вменить в вину тут просто нечего, говорят опрошенные „Медузой“ юристы о безопасности акции. При этом эксперты „ОВД-Инфо“ предполагают, что в теории риски все же могут возникнуть, поскольку российские власти давно не ориентируются на букву закона: „Гипотетически массовую явку в одно и то же время можно расценить как массовое мероприятие. Страну, которая недавно узнала, что возложение цветов к Соловецому камню — это „протестная акция“ — уже, кажется, не удивить. Учитывая практику, которую силовики применяли во время возложения цветов в память об Алексее Навальном, стоит быть готовыми к краткосрочному задержанию, цель которого — создать иллюзию контроля. В очередной раз показать, что власти знают что делать, а полиция готова к потоку административных дел и усиленной работе личного состава“.
Важно помнить, что в российском уголовном кодексе есть статья 141 — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Использование служебного положения — одно из отягчающих обстоятельств, и об этом можно напомнить полицейским (максимальное наказание в таком случае — пять лет лишения свободы). Но в идеале лучше не вступать с силовиками в конфликт.
Если вас задержали — позвоните на горячую линию «ОВД-Инфо» (8 800 707 05 28) или напишите в телеграм-бот проекта. Разумеется, полицейским лучше не знать о том, что вы пришли на участок в 12:00 не случайно — вы можете сказать им, что просто пришли отдать свой голос одному из кандидатов. Конечно, лучше не брать с собой плакаты, не демонстрировать запрещенную властями символику и не выкрикивать лозунги — все это может привести к задержанию.
Идею акции «Медузе» объяснял соратник Алексея Навального Леонид Волков: по словам политика, она заключается в том, чтобы большинство увидело себя и осознало себя большинством. „Это очень простая и объединяющая штука. И политический инструмент, и символический смысл здесь неразрывны. Не надо придумывать другие смыслы — никто не собирается побеждать Путина таким голосованием. Стены темницы от этого не рухнут, но это случится, когда подавляющее большинство, которое уже сформировалось, осознает себя таковым. Мы делаем важный шаг в эту сторону“.
Вы можете делать со своим бюллетенем что угодно — даже забрать на память. Но уносить его с собой — не лучшая тактика
Фотосъемка своего бюллетеня в личных (некоммерческих) целях — это абсолютно законно, если такое действие не направлено на нарушение тайны голосования, объясняют в «ОВД-Инфо». Это означает, что делать фото допустимо, а вот постить его в социальные сети до завершения выборов не стоит. Однако судебной практики о привлечении к административной ответственности за публикацию фото бюллетеня нам найти не удалось.
Более того, в 2020 году, перед голосованием за изменения в Конституцию, Михаил Ходорковский призвал сторонников массово делать на избирательных участках селфи с бюллетенями с отметкой «против» и выкладывать их в соцсети. Обнаружить людей, которых привлекли бы за такое действие к ответственности, мы также не смогли. При этом в теории за подобный пост могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.
Ответственности за вынос бюллетеня с участка в законодательстве тоже нет. Кроме того, на сайте ЦИК отмечено, что такое действие не может считаться правонарушением. Однако опрошенные «Медузой» эксперты отмечают, что в таком случае комиссия обнаружит расхождение между количеством выданных и количеством обнаруженных бюллетеней — а дальше в теории с вашим голосом могут сделать все, что угодно.
Впрочем, это может быть одним из действенных способов поймать комиссию на фальсификациях — вы поймете, что с вашим голосом что-то не то, если в протоколах напишут, что в урнах обнаружили столько же голосов, сколько было выдано бюллетеней. Так случилось с бюллетенями сотрудников «Русской службы Би-би-си» в 2020 году — журналисты намеренно унесли их с собой.
Если вы настроены испортить бюллетень — сделайте это правильно
Сделайте это так, чтобы либо все клетки для голосования были пустыми, либо чтобы заполненных клеток оказалось больше одной. Если вы решили нарисовать что-то на бюллетени или перечеркнуть все, что в нем написано — постарайтесь особенно пристально обратить на это внимание. Также важно случайно не проголосовать за одного из кандидатов, если вы хотите заменить его фамилию на другую (например, на фамилию Алексея Навального).
Важная ремарка: если вы оставите все клетки пустыми — у недобросовестной комиссии будет большой соблазн проголосовать за одного из кандидатов. Заполнение двух, трех или четырех клеток — более надежный вариант.
Тактику испорченного бюллетеня предлагают использовать многие оппозиционные политики и структуры — например, организация «Ковчег». В «Ковчеге» отмечают, что подобные бюллетени попадают в итоговый протокол и понижают финальный результат каждого кандидата, при этом голос испортившего бюллетень человека не будет украден или вброшен. Впрочем, в организации признают эффективным и голосование за любого кандидата, кроме Путина — но призывают не делать этого, поскольку каждый из них поддерживает войну, коррупцию и репрессии. Кроме того, политическая партия, выдвинувшая кандидата, получит из бюджета по 152 рубля за каждый голос, если ее кандидат преодолеет барьер в 3% голосов.
Если вас принуждают голосовать — вы можете побороться за свои права. Или попробовать обмануть руководство
Разумеется, требование проголосовать за конкретного кандидата или принуждение к участию в выборах в целом — это незаконно. Правозащитный проект „Первый отдел“ отмечает, что жалобы в официальные инстанции в случае принуждения — это легальный способ сопротивления и доказательство того, что выборы прошли с нарушениями. Правозащитники предлагают жаловаться:
В Федеральную службу по труду и занятости. Это можно сделать через электронную форму на сайте онлайнинспекция.рф. Есть вероятность, что к работодателю с проверкой придет инспекция.
В Прокуратуру по месту жительства. Скачать шаблон жалобы можно здесь.
Сообщить о нарушении в проект «Карта нарушений на выборах».
Если вы не в силах бороться с принуждением начальства — в „Первом отделе“ предлагают использовать несколько хитростей:
„Голосование ниткой“: отрежьте кусок синей нитки, сложите его в форме галочки, разместите на поле в бюллетене и сделайте фото.
Нарисуйте галочку на куске прозрачной пленки и сделайте фотографию по такому же принципу.
Сфотографируйте пустой бюллетень и наложите галочку в фоторедакторе.
Испортите бюллетень после того, как поставили галочку „в нужном месте“.
Не дайте убедить себя в том, что все бесполезно
Деполитизация, трансляция мысли, что от „простого“ человека ничего не зависит, а „наверху ведь не дураки сидят“, — один из основных приемов автократии и, в частности, режима Владимира Путина. Преодолеть это навязанное властями представление на протяжении своей карьеры пытался и Алексей Навальный.
К тому же недавнее исследование политолога Майкла Бернхарда и его коллег показывает, что выборы в любом случае — фактор риска в жизни авторитарных режимов. Хотя с каждым новым электоральным циклом риски для диктатора снижаются, они все равно не становятся нулевыми.
Политический исследователь Мэтью Френкель еще в 2010 году на примере Ирака показывал, что бойкоты выборов редко срабатывают, а «бойкотирующая сторона, как правило, оказывается еще в худшем положении, чем до выборов».
Выборы — это не только инструмент смены власти, добавляет еще один эксперт по наблюдению за выборами, согласившийся поговорить с Meduza: „Это прежде всего способ участвовать в обсуждении проблем страны и их решении, способ донести свою позицию и на что-то повлиять. Даже такие урезанные выборы, как у нас, продолжают выполнять эту функцию. На сегодня это самый (возможно, единственный) безопасный способ продемонстрировать свое недовольство. А без такой демонстрации не стоит ждать изменений“.
Как добавляет политолог Екатерина Шульман, у участия в выборах (даже таких, как сейчас проводятся в России) может быть несколько резонов.
Во-первых, полагает она, важно не терять привычку голосовать. „Степень демократичности выборов может измениться, а навык вы утратите, и потом восстанавливать его будет трудно“, — поясняет эксперт.
Еще один мотив для голосования, по мнению Шульман, — показать тем, кто будет фальсифицировать выборы, реальные настроения в обществе: „Эти люди будут видеть, сколько там галочек и каких. Они не то чтобы этим так впечатлятся, что станут оппозиционерами или даже откажутся от переписывания протоколов. Но все же они это увидят. Это лучше, чем если бы они увидели подавляющий провластный результат, не требующий даже фальсификаций. Так что и вы перед своей совестью ответите, что не голосовали за существующий порядок вещей, и другие люди тоже это увидят“.
Шульман также напоминает, что реальные результаты выборов, информация о которых будет воспринята системой, может повлиять на решения власти, которые могут затронуть не только Россию: „В 2018 году, после гладкой и благополучной для организаторов избирательной кампании, был поднят пенсионный возраст. Тогда время было мирное, сейчас — нет. Поствыборные решения 2024 года, если система решит, что ей ничего не угрожает и нет внутренних источников нестабильности, могут быть совсем другими“.
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