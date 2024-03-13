„Полдень против Путина“ - это безопасно? Как правильно испортить бюллетень? А забрать его на память - законно? Большая инструкция „Медузы“ и „ОВД-Инфо“

Политолог, профессор Европейского университета Григорий Голосов на следующий день после выборов 2021 года написал по этому поводу: „Надеюсь, это поумерит пыл у сторонников „усовершенствования“ электоральных процедур с помощью сети. Общий принцип таков: все, что облегчает голосование, облегчает фальсификации при голосовании“.

Кроме того, во время той же кампании на анонимном ютьюб-канале «Выборы в ЛНР 2021» был опубликован ролик, на котором предполагаемый сотрудник одной из бюджетных организаций Алчевска, города на территории ныне аннексированной ЛНР, электронно голосует на выборах в Госдуму за других людей.

нормального учета избирателей и контроля за тем, чтобы все получатели бюллетеней были реальными людьми;

В отличие от других регионов, где масштабы электронного голосования были скромными, в Москве ДЭГ воспользовалось около двух миллионов человек — то есть почти половина избирателей, принявших участие в выборах. В итоге во всех регионах в электронном голосовании победили «Единая Россия» и провластные кандидаты. В Москве же восемь из 15 кандидатов из «списка Собянина» проиграли в голосовании на «бумажных» участках. Однако электронное голосование принесло им убедительную победу. Можно сказать, что ДЭГ принципиально не обеспечивает:

Украсть электронные голоса в созданной властями системе проще простого, считают опрошенные «Медузой» эксперты. Отдать свой голос за президента через ДЭГ — значит облегчить фальсификаторам работу. К примеру, ДЭГ использовали в сентябре 2021 года, в ходе выборов в Госдуму, в Москве и еще шести регионах: в Нижегородской, Мурманской, Ростовской, Курской и Ярославских областях, а также в оккупированном Севастополе.

В 2022 году прошло трехдневное голосование на муниципальных выборах в Москве — тогда, по официальным данным, ДЭГ выбрали 1 748 616 избирателей и лишь 695 214 человек пришли на избирательные участки. Но и в этом случае наблюдатели не сумели проверить честность подсчета голосов.

Если нам не удалось убедить вас — вот инструкция о регистрации на ДЭГ. Важно помнить, что формально вы можете голосовать дистанционно, только находясь на территории России, но на практике можно просто воспользоваться российским VPN (также у вас должен быть действующий российский номер). Кроме того, при голосовании через ДЭГ невозможно испортить бюллетень — придется проголосовать за одного из кандидатов. Есть еще один вариант — получить бюллетень и ни за кого не голосовать. Тогда он будет считаться выданным избиркомом — но не обнаруженным в урне, как если бы вы унесли его с собой. Это не лучшая стратегия.

Если вы за границей — ДЭГ все еще не ваш вариант. Лучше воспользуйтесь еще одной инструкцией „Meduza“

Вот ее короткое содержание:

Выбрать наиболее подходящий участок можно на сайте ЦИК или на интерактивной карте, подготовленной организацией „Ковчег“. Там же можно узнать время работы участков.

В большинстве стран участки будут открыты всего один день, а не три, как в России. Все они расположены на территории дипломатических и консульских учреждений. Это не всегда 17 марта — например, в Праге голосование пройдет 15-го. Мы рекомендуем внимательно изучить сайты местных посольств и консульств.

К сожалению, участки откроются не во всех странах — например, в Грузии этого не произойдет. Если вы хотите проголосовать — стоит заранее запланировать поездку в ближайшую страну с открытыми участками (например, в случае с Грузией — в Армению).

Регистрироваться заранее и иметь ВНЖ или другие документы страны, в которой вы находитесь, для голосования не обязательно. Просто приходите на участок с заграничным паспортом.

Если ваши права на участке нарушают — попытайтесь их отстоять. Но будьте аккуратны