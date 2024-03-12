Более 60 футболистов чемпионата Камеруна отстранили за обман с возрастом

Проверку возраста, в частности, не прошел полузащитник „Виктория Юнайтед“ Вильфрид Натан Дуала, включенный в сборную Камеруна на Кубке африканских наций, где ему, согласно заявке, было 17 лет. Он так и не сыграл, а Камерун вылетел в 1/8 финала, пишет РБК.

Помимо Натана Дуалы, в его команде отстранили еще шесть игроков, а у клуба Yosa — 13. При этом на Yosa из-за заниженного возраста игроков в свое время пожаловался владелец „Виктория Юнайтед“, после чего его команде присудили победу вместо ничьей.

Плей-офф стартует в субботу, 16 марта.

Скандалы с фальсификацией возраста возникают в Камеруне третий год подряд и омрачают достижения Камеруна на уровне юношеских и молодежных сборных, отмечает Daily Mail.

Летом 2022-го FECAFOOT вызвала на слушания по поводу возможного мошенничества c возрастом 44 игрока из восьми клубов.

В январе 2023-го из-за той же проблемы от юношеской сборной отстранили 21 игрока.

Это’о обещал искоренить эту проблему. В феврале он подавал заявление об отставке, но ее не приняли.

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