Украинская библиотека „Спiльно“ - место, где царит волшебство
Представьте себе уютное, теплое пространство, расположенное на втором этаже завода Põhjala по адресу Marati 5a в Таллине. Это не просто библиотека, это Spilno - что в переводе с украинского означает ’Вместе’. Это маленькая детская библиотека, которая открыла свои двери в августе 2022 года.
Скучные места с табличкой ’НЕ ШУМЕТЬ’ и древние библиотеки, где время замедляется на грани зевка - такое восприятие часто связано с понятием ’библиотека’. Однако, сегодня, в мире, где творчество взрывается в самых неожиданных уголках, существует место, которое изменило стереотипы о библиотеках.
Представьте себе уютное, теплое пространство, расположенное на втором этаже завода Põhjala по адресу Marati 5a в Таллине. Это не просто библиотека, это Spilno - что в переводе с украинского означает ’Вместе’. Это маленькая детская библиотека, которая открыла свои двери в августе 2022 года.
История этого удивительного места началась с двух мам, приехавших из Украины в Эстонию в 2022 году. Они столкнулись с трудностями обучения своих детей украинскому языку и культуре из-за отсутствия книг на украинском языке. Именно отсюда родилась идея создания библиотеки, но в процессе она превратилась в нечто гораздо более вдохновляющее - творческое пространство, объединяющее людей, читающих не только на украинском, но и на русском и эстонском.
Spilno стала местом, где книги превращаются в ключи к разнообразию культур и языков. Это не просто библиотека, это оазис для тех, кто жаждет знаний и хочет делиться своими открытиями с другими. Здесь звучит не только украинский, но и русский и эстонский.
Недавно мне посчастливилось побеседовать с Катей, одной из неустанно работающих мам, которые воплотили в жизнь удивительную идею – создание уютной детской библиотеки в Таллинне. Катя, родом из Одесы, привезла свой солнечный настрой и любовь к книгам в столицу Эстонии, где её ребёнок посещает местный эстонский садик.
Однако, самое поразительное – это количество и разнообразие книг, которые заполняют полки этого творческого пространства. Здесь находится что-то для каждого - от крошечных чтецов до тех, кто уже готов выйти во взрослую жизнь. Каждая книга – это возможность погрузиться в другой мир, познакомиться с увлекательными персонажами и пережить невероятные приключения.
Но Spilno – это не просто склад книг, это настоящий культурный центр. Стены библиотеки украшаются фонариками, гирляндами звёзд и тыквами из бумаги, созданными руками маленьких посетителей на творческих мастер-классах. Эти детские шедевры стали частью общего вдохновляющего ансамбля, который дарит библиотеке особое волшебство.
Spilno - это не просто место для чтения, это площадка для творчества, вдохновения и обмена идеями. Визит в эту библиотеку – это погружение в атмосферу детского восторга, радости от открытия новых миров слов. Это место, где кажется, что каждая книга – не просто объект, а волшебный портал в удивительные приключения.
Этот удивительный уголок, который существует благодаря пожертвованиям и поддержке читателей, стал настоящим символом того, что совместные усилия могут превратить мечты в реальность. Спільна бібліотека - это проект, вдохновленный желанием делиться культурой и знанием, где каждый может найти не только увлекательное чтение, но и общество единомышленников.
Хотите внести свой вклад и поддержать библиотеку? Просто сделайте пожертвование, посетите увлекательные мастер-классы или принесите книгу!