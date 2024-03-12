Украинская библиотека „Спiльно“ - место, где царит волшебство

Скучные места с табличкой ’НЕ ШУМЕТЬ’ и древние библиотеки, где время замедляется на грани зевка - такое восприятие часто связано с понятием ’библиотека’. Однако, сегодня, в мире, где творчество взрывается в самых неожиданных уголках, существует место, которое изменило стереотипы о библиотеках.

Представьте себе уютное, теплое пространство, расположенное на втором этаже завода Põhjala по адресу Marati 5a в Таллине. Это не просто библиотека, это Spilno - что в переводе с украинского означает ’Вместе’. Это маленькая детская библиотека, которая открыла свои двери в августе 2022 года.

История этого удивительного места началась с двух мам, приехавших из Украины в Эстонию в 2022 году. Они столкнулись с трудностями обучения своих детей украинскому языку и культуре из-за отсутствия книг на украинском языке. Именно отсюда родилась идея создания библиотеки, но в процессе она превратилась в нечто гораздо более вдохновляющее - творческое пространство, объединяющее людей, читающих не только на украинском, но и на русском и эстонском.

Spilno стала местом, где книги превращаются в ключи к разнообразию культур и языков. Это не просто библиотека, это оазис для тех, кто жаждет знаний и хочет делиться своими открытиями с другими. Здесь звучит не только украинский, но и русский и эстонский.

Недавно мне посчастливилось побеседовать с Катей, одной из неустанно работающих мам, которые воплотили в жизнь удивительную идею – создание уютной детской библиотеки в Таллинне. Катя, родом из Одесы, привезла свой солнечный настрой и любовь к книгам в столицу Эстонии, где её ребёнок посещает местный эстонский садик.

Однако, самое поразительное – это количество и разнообразие книг, которые заполняют полки этого творческого пространства. Здесь находится что-то для каждого - от крошечных чтецов до тех, кто уже готов выйти во взрослую жизнь. Каждая книга – это возможность погрузиться в другой мир, познакомиться с увлекательными персонажами и пережить невероятные приключения.