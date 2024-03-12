„Он там не выживет“. Мать попавшего в плен грузинского защитника „Азовстали“ просит спасти ее сына

Генпрокуратура обвинила Гацерелию по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности») УК РФ. В российском ведомстве утверждают, что он, находясь в квартире многоэтажного дома, открыл огонь по четырем российским военнослужащим, трое из которых погибли, а одному удалось выжить.

На видеокадрах , распространенных российским следственным комитетом, Гацерелия перечисляет статьи Уголовного кодекса России, в которых обвиняется. На закадровый вопрос о том, раскаивается ли он в совершенном преступлении и признает ли вину, коротко отвечает: «Да».

«Он мне сказал, что завтра ему вынесут приговор. Сказал, что с ним все хорошо, с грузинами хорошо обращаются. Но я слышала, что ему оттуда диктовали. Я знаю русский, и он мне сказал говорить по-русски, чтобы они поняли, о чем мы говорили», — вспоминает Чхеидзе в интервью Би-би-си.

С тех пор, почти за два года, ей удалось пообщаться с сыном всего дважды. Последний раз он ей позвонил за день до вынесения приговора. Разговор продолжался около двух минут.

В российский плен Гацерелия, по информации его семьи, попал 20 мая 2022 года после того, как украинские военные по приказу командования вышли из «Азовстали».

О приговоре сыну 45-летняя Дали Чхеидзе, которая живет в Зугдиди, городе в западной части Грузии, узнала из сообщений в социальной сети.

«Помню, мы дома были, и по телевизору показывали кадры города, в котором погибли дети. Не помню точно, какой город это был. Он такой, все принимает очень близко к сердцу. Тогда он сказал: „Я должен туда поехать, помочь им“. Представьте, в каком мы состоянии были! Откуда только родственники ни приезжали, чтобы его отговорить. Его отец даже грозил ему покончить с собой, если он поедет. Но он все равно не поменял свое решение поехать», — вспоминает она.

Мать Мамуки говорит, что ее сын расторг контракт в Грузии до того, как отправился в Украину, а само решение поехать на войну принял вскоре после полномасштабного российского вторжения.

До того, как отправиться на войну, он служил по контракту в вооруженных силах Грузии.

Как и сотни уроженцев пережившей войну с Россией в 2008 году Грузии, Гацерелия отправился воевать на стороне Украины вскоре после начала полномасштабной российской агрессии.

Мамука Гацерелия из семьи вынужденных переселенцев из Абхазии — отколовшегося от Грузии региона, который Тбилиси считает оккупированным Россией, а Москва, в отличие от большинства стран мира, — независимым государством.

Украина называет вынесенные военнослужащим приговоры незаконными. Согласно украинскому омбудсмену Дмитрию Любинцу такие «суды» можно считать военным преступлениям, и они грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными в части как права на справедливый процесс, так и недопущения пыток.

Гацерелия — один из сотен осужденных в России или на подконтрольной России территории Украины украинских военнопленных. Многие из тех, кто освободился в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной, рассказывают о пытках, издевательствах и бесчеловечных условиях в российском плену.

Семье от освобожденных из плена украинских военнопленных стало известно, что Гацерелия около года назад перевели в Ковровский район Владимирской области. В январе этого года — в Таганрог. Где он находится сейчас, его близким не известно.

Гацерелия поехал в Украину 15 марта. С 31 марта, по словам Чхеидзе, он уже находился в «Азовстали» в Мариуполе. Оттуда 12 мая, незадолго до того, как украинские военные по приказу командования вышли из «Азовстали», ему удалось связаться с матерью.

«Они были уже в окружении, и он знал, что им придется сдаться, потому что у них не было ни еды, ни воды и было много раненых. Они были уже под таким обстрелом, что надо было либо сдаться, либо они бы там внутри все погибли. Но у него была еще надежда, что он скоро выберется. Он мне тогда сказал: „Мама, когда приеду, испеки мне мой любимый торт". Он любит кокосовый торт с ананасами», — вспоминает она в телефонной беседе с Би-би-си.

По голосу слышно, что она улыбается — единственный раз за время нашего разговора.

То, что он был наемником и поехал в Украину ради получения финансовой выгоды, Дали Чхеидзе категорически отрицает. По ее словам, он всегда старался помогать другим, и после того, как он поехал в Украину, его старший брат даже взял банковский кредит и отправил ему деньги, чтобы он мог приобрести хорошее обмундирование.

«Он даже свою зарплату до дому не доносил, всегда старался помочь другим. Свою первую зарплату потратил на ребенка, который нуждался и жил в Сенаки….Потом пришел домой и радостный мне говорил: „Знаешь, мама, какое я хорошее дело сегодня сделал», — вспоминает она.

Защитники «Азовстали» — что с ними теперь?

Мариуполь был окружен российскими войсками вскоре после начала войны. Металлургический комбинат «Азовсталь» стал последним очагом сопротивления в городе. Здесь в апреле оказались заблокированы оборонявшие город украинские военные, а с ними и гражданские лица.