Задача государства должна состоять в том, чтобы встать на защиту своего народа, повысить конкурентоспособность предприятий и развивать уровень жизни населения, чтобы каждый мог здесь жить хорошо, но решения, принятые в последнее время, вместо этого ухудшили положение людей. В последнее время среди стран Европейского союза из-за политики правительства мы были лидерами по росту цен, показателям инфляции и экономического спада, а в начале года к этому добавилось повышение налога с оборота, что еще больше повысило все цены. Налог с оборота вырос до 22 процентов.

По данным Департамента статистики, выручка предприятий розничной торговли в январе этого года снизилась на 7 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года (03.04.2024, Postimees). Покупательная способность населения снижается, в том числе из-за чрезмерно дорогих цен на продукты питания.

На основании последних данных Банк Эстонии указал, что цены на продукты питания в январе выросли на 3 процента по сравнению с декабрем (07.02.2024, ERR). По данным Банка Эстонии, повышение ставки налога с оборота лишь частично перешло на цены промышленных товаров и услуг, то есть цены продолжат расти. Тогда как потребительские цены в Эстонии в феврале выросли на 4,4 процента в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики (03.01.2024, ERR). В целом цены в Эстонии быстро растут, и политика правительства, к сожалению, подпитывает эту тенденцию.

Повседневная жизнь людей ухудшается, а на фоне растущей безработицы людям становится все труднее сводить концы с концами. Рост стоимости продовольственной корзины вызывает озабоченность, а качество жизни снижается. Печально то, что люди все чаще вынуждены приобретать товары со скидкой и выбирать более дешевый ассортимент.