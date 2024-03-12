МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: правительство гонится за налогами, пока жители экономят на еде
Если некоторое время назад утверждение о том, что правительство хочет обложить нас налогами и свести в могилу, казалось шуткой, то теперь это уже не кажется таковым, потому что новые налоговые идеи лезут из всех щелей, и, несмотря на усугубляющийся экономический спад, правительство продолжает обременять свой народ. Сегодняшнее правительство привело с собой беспрецедентное повышение налогов и вследствие цен, и конца этому не видно.
Задача государства должна состоять в том, чтобы встать на защиту своего народа, повысить конкурентоспособность предприятий и развивать уровень жизни населения, чтобы каждый мог здесь жить хорошо, но решения, принятые в последнее время, вместо этого ухудшили положение людей. В последнее время среди стран Европейского союза из-за политики правительства мы были лидерами по росту цен, показателям инфляции и экономического спада, а в начале года к этому добавилось повышение налога с оборота, что еще больше повысило все цены. Налог с оборота вырос до 22 процентов.
По данным Департамента статистики, выручка предприятий розничной торговли в январе этого года снизилась на 7 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года (03.04.2024, Postimees). Покупательная способность населения снижается, в том числе из-за чрезмерно дорогих цен на продукты питания.
На основании последних данных Банк Эстонии указал, что цены на продукты питания в январе выросли на 3 процента по сравнению с декабрем (07.02.2024, ERR). По данным Банка Эстонии, повышение ставки налога с оборота лишь частично перешло на цены промышленных товаров и услуг, то есть цены продолжат расти. Тогда как потребительские цены в Эстонии в феврале выросли на 4,4 процента в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики (03.01.2024, ERR). В целом цены в Эстонии быстро растут, и политика правительства, к сожалению, подпитывает эту тенденцию.
Повседневная жизнь людей ухудшается, а на фоне растущей безработицы людям становится все труднее сводить концы с концами. Рост стоимости продовольственной корзины вызывает озабоченность, а качество жизни снижается. Печально то, что люди все чаще вынуждены приобретать товары со скидкой и выбирать более дешевый ассортимент.
Как будто всего этого было недостаточно, таким образом 6 марта правительство обнародовало дополнительный план по введению налога на сладкие напитки, который увеличит цену за пол литра лимонада более чем на 20 центов. Говорить о введении налога на сладкие напитки в сегодняшней ситуации совершенно безответственно. Введение этого налога еще больше повысит цены и тем самым увеличит расходы на продовольственную корзину, что станет еще одним неожиданным ударом по кошельку.
Правительство республики пытается любой ценой вытащить из карманов жителей последние деньги.
На самом деле, нам следует подумать и о предприятиях, которые в условиях растущего налогового бремени могут сократить свое производство и тем самым это приведёт к сокращению рабочих мест в Эстонии.
В безумной погоне за налогами правительство забыло, что введение каждого нового налога требует дополнительных затрат, в первую очередь инвестиций в администрирование и бюрократию, которые в итоге оплачиваются налогоплательщиками.
Кроме того, обоснования введения налога на сахар желанием защитить здоровье населения звучат глупо, и что за счет налога на сладкие напитки бюджет пополнится на 25 миллионов евро. Однако доказанной связи между употреблением сладких напитков и ожирением не существует. Если цены на подслащенные напитки поднимутся до небес, к сожалению, потребители все равно будут вынуждены принимать решение в сторону более дешевого варианта, что может быть еще более вредным для здоровья.
Иными словами, правительство республики пытается любой ценой вытащить из карманов жителей последние деньги, не анализируя влияния налогов на качество жизни людей. Я уверен, что народ Эстонии этого не забудет.
Еда сегодня является важной частью семейного бюджета, и теперь правительство должно срочно прийти людям на помощь, а не вводить ещё один налог. Мы находимся в ситуации, когда цены на продукты питания слишком высоки, и в условиях растущей инфляции их падение не прогнозируется. От правительства необходимы быстрые шаги, и от запланированного повышения налогов необходимо отказаться.
Первым шагом могло бы стать снижение налога с оборота до 5 процентов на продукты питания и напитки, за исключением алкоголя и табачных изделий. Большинство стран-членов Евросоюза установили льготную ставку налога с оборота на продукты питания. Сегодня это был бы важный шаг, который быстро снизил бы цены на продукты питания и стал бы реальной помощью людям.
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