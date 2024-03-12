Вошедшие в НАТО Швеция и Финляндия участвуют в масштабных учениях у границ с Россией

Это перевод статьи, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском можно прочесть здесь.

Теперь учения альянса как раз ориентированы на Москву. Одной из ключевых заявленных целей маневров НАТО «Стойкий защитник 2024», которые в течение нескольких месяцев проходят по всей границе Восточной Европы, является сдерживание России.

Это самые масштабные учения со времен окончания холодной войны, в них принимают участие 90 тыс. военнослужащих.

«Стойкий защитник 2024» — это еще и первое испытание новых военных планов НАТО по быстрой и масштабной переброске войск и вооружений для усиления любого союзника, на которого может быть совершено нападение. И это подтверждение главной цели существования НАТО: нападение на одного члена альянса вызовет ответную реакцию всех.

Пусть Дональд Трамп и ставит это под сомнение, но главной опорой такого принципа остаются США. Вашингтон выделяет огромные ресурсы, чтобы это доказать.

Первый этап учений проходит в белой пустыне Финнмарка — северного региона Норвегии, неподалеку от норвежско-российской границы протяженностью 180 километров. Впрочем, по сценарию учений, в Финнмарк вторгается вымышленный противник Оккасус.

По словам Эйвор, 21-летней студентки медицинского факультета, ставшей на время военнослужащей, ее дедушке с бабушкой пришлось бежать из Финнмарка, когда во время Второй мировой сюда вторглись нацисты.

«Но я лучше останусь и буду сражаться», — говорит Эйвор. Она не ожидает нападения России, но, «конечно, всегда нужно быть начеку».

Это первые крупные учения НАТО, в которых Швеция и Финляндия принимают участие на правах полных членов после их вступления в альянс.

Военнослужащие этих двух стран явно довольны тем, что теперь они стали частью крупнейшего в мире военного блока, и охотнее указывают, откуда именно исходит угроза.