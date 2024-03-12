МНЕНИЕ | Государство готово пожертвовать безопасностью Эстонии?

Если бы мы имели дело только с экономическим кризисом, то еще можно было бы понять закрытие команды. Но по оценке экспертов по безопасности мы живем в самое сложное с точки зрения национальной обороны время за последние тридцать лет. Военная национальная оборона активно готовится, закупая оружие и боеприпасы, но в то же время в тылу мы закрываем спасательную команду. Это никоим образом не согласуется ни с основными принципами национальной обороны, ни с принципами защиты населения.

Если военное сопротивление Эстонии с годами значительно выросло пропорционально военной угрозе, то гражданская оборона Эстонии, то есть тыла, движется в противоположном направлении в ситуации, когда угроза в последние годы растет с беспрецедентной скоростью. Потенциальный фронт и тыл не идут нога в ногу, не поддерживают друг друга в подготовке, это серьёзная стратегическая ошибка и ещё большей ошибкой является решение не менять этого.

Здесь стоит спросить, что означает закрытие спасательной команды Копли и какие двери оно открывает для обоснования новых сокращений в ближайшем будущем? В обычной ситуации время прибытия помощи в Пыхья-Таллинн увеличивается для более чем 62 245 человек. Однако в случае военного нападения это означает отсутствие оперативной помощи в регионе, что быстро становится основной проблемой в оказании жизненно важной помощи людям. Важность быстрой спасательной помощи в ситуации военного кризиса продемонстрировал нам опыт Украины за два года.

В Украине в 2022 году, до начала полномасштабной войны, целью было прибытие спасателей за 10 минут в черте города. Спустя два года после этого, решение закрыть пожарную команду в столице Эстонской Республики пытаются оправдать тем, что помощь по-прежнему прибывает в течение установленных 15 минут. Это магия чисел, о которой стоит задуматься, потому что сдвиг целей позволит через несколько лет говорить уже о 20 или 25 минутах.