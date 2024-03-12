МНЕНИЕ | Государство готово пожертвовать безопасностью Эстонии?
Если бы мы имели дело только с экономическим кризисом, то еще можно было бы понять закрытие команды. Но по оценке экспертов по безопасности мы живем в самое сложное с точки зрения национальной обороны время за последние тридцать лет. Военная национальная оборона активно готовится, закупая оружие и боеприпасы, но в то же время в тылу мы закрываем спасательную команду. Это никоим образом не согласуется ни с основными принципами национальной обороны, ни с принципами защиты населения.
Если военное сопротивление Эстонии с годами значительно выросло пропорционально военной угрозе, то гражданская оборона Эстонии, то есть тыла, движется в противоположном направлении в ситуации, когда угроза в последние годы растет с беспрецедентной скоростью. Потенциальный фронт и тыл не идут нога в ногу, не поддерживают друг друга в подготовке, это серьёзная стратегическая ошибка и ещё большей ошибкой является решение не менять этого.
Здесь стоит спросить, что означает закрытие спасательной команды Копли и какие двери оно открывает для обоснования новых сокращений в ближайшем будущем? В обычной ситуации время прибытия помощи в Пыхья-Таллинн увеличивается для более чем 62 245 человек. Однако в случае военного нападения это означает отсутствие оперативной помощи в регионе, что быстро становится основной проблемой в оказании жизненно важной помощи людям. Важность быстрой спасательной помощи в ситуации военного кризиса продемонстрировал нам опыт Украины за два года.
В Украине в 2022 году, до начала полномасштабной войны, целью было прибытие спасателей за 10 минут в черте города. Спустя два года после этого, решение закрыть пожарную команду в столице Эстонской Республики пытаются оправдать тем, что помощь по-прежнему прибывает в течение установленных 15 минут. Это магия чисел, о которой стоит задуматься, потому что сдвиг целей позволит через несколько лет говорить уже о 20 или 25 минутах.
До сих пор ни один закон Эстонии не определяет обязательное время прибытия или минимальное количество спасательных команд в стране. Вместо этого у нас есть внутреннее соглашение, зависящее от политических порывов. При наличии достаточной смелости юридически возможно оптимизировать количество профессиональных спасательных команд до минимального значения, создав так называемую одну „супер-команду“.
Добровольная спасательная команда не заменяет профессиональную
Отдельно стоит отметить, что в публичном пространстве уже некоторое время звучат высказывания о том, что добровольная спасательная команда может заменить профессиональную. Но это не так, в лучшем случае это может быть смягчением ситуации или повязкой на открытую рану.
Проблема заключается в том, что в то время как государственная профессиональная спасательная команда предоставляет до 13 услуг (например, ликвидация загрязнений, спасение на воде, спасение при обвалах и т. д.), то добровольные отряды могут предоставить только один базовый вид услуг. В соответствии с определением Спасательного департамента, роль добровольца-спасателя выражается в том, чтобы прежде всего быть активным человеком, знакомым с областью спасения, который предоставляет своей семье, соседям и обществу чувство безопасности, предлагая при необходимости неотложную помощь и рекомендации по поведению в случае несчастного случая, а также быть помощником профессиональным спасателям.
Таким образом, у добровольного отряда нет возможности спасать жизни, они не занимаются погружением в дым. Замена профессиональной команды добровольной приводит к ситуации в Пыхья-Таллинне, когда в районе может быть создан добровольный отряд, который, хоть и действительно помогает, но не сможет обеспечить тот же уровень оказания услуг. С 1 февраля это означает потенциально больший ущерб имуществу, здоровью и, в крайних случаях, человеческие жертвы. В данном случае речь идет о чувстве безопасности граждан и предприятий нашей страны.
Если случится худшее и произойдет военное нападение, то, закрыв команду, мы потеряем возможность оказывать помощь в тылу.
В свою очередь, до сих пор остается без ответа вопрос – почему спасательная операция не включена в перечень жизненно важных услуг (HOS §36)? В то время как предоставление дигитальной подписи является жизненно важной услугой, и абсурдность этого иллюстрирует потенциальная ситуация, когда человек, попавший в беду, может дать дигитальную подпись, но служба спасения будет находиться далеко. Очевидно, что в условиях кризисной ситуации это несопоставимые по своей ценности государственные услуги.
Служба спасения должна быть жизненно важной услугой, потому что от нее зависят жители, государственные учреждения и другие поставщики услуг. Например, когда открытым пламенем загорается спасательный центр Пыхья на улице Эрика или происходит авария на единственной в Эстонии военно-морской базе, расположенной в 750 метрах от него.
Точно так же, как спасателям приходится реагировать в случае крупной аварии в порту BLRT или на каком-либо другом промышленном объекте. Речь идет об оказании жизненно важной услуги, когда прибывают спасатели.
Закрытие спасательной команды Копли — это вопрос ценностей в более широком смысле. Если случится худшее и произойдет военное нападение, то, закрыв команду, мы в первую очередь потеряем возможность оказывать помощь в тылу. Это, однако, ожидание всех жителей и также обязанность государства – предоставлять помощь даже в самом серьезном кризисе. Государство никак не может избежать этой ответственности, не говоря уже о делегировании этой ответственности добровольцам.
Если гражданская оборона для нас действительно важная сфера, мы могли бы взять на заметку опыт Украины и обратить внимание на важность тыла - военные мобилизуются именно из тыла, и даже экономика в войне поддерживается из тыла. Это также предполагает наличие способностей для защиты и помощи людям, все еще находящимся в тылу. Без функционирующего тыла долго не продержаться и на фронте.
Говоря на языке цифр можно подытожить, сказав что содержание профессиональной спасательной команды Копли стоило бы 12 евро в год на каждого жителя Пыхья-Таллинна, что дешевле, чем абонемент в некоторые спортивные клубы. В эйфории экономии, сопутствующей закрытию, становится ясным, что цена за безопасность жителей нашей страны, на примере Пыхья-Таллинна, составила 1 евро в месяц, демонстрируя, за какую цену государство готово пожертвовать чувством безопасности жителей в районе, который мог бы быть третьим по численности населения городом Эстонии.
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