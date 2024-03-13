В Нарве появился третий уличный дефибриллятор

9 марта на фасаде здания Prisma в Нарве был установлен третий уличный дефибриллятор. Сразу после установки в „Призме“ началось обучение по оказанию первой помощи. В мероприятии принял участие практикант RUS DELFI, который побеседовал с Алексеем Непримеровым (член правления Iga Elu), Натальей Метелицей (главная сестра Нарвской больницы) и, в очередной раз, воспользовался хорошей возможностью попрактиковать свои навыки в проведении реанимации под руководством работника Нарвской скорой помощи.

Субботнее мероприятие – часть проекта „Все больше случаев оживления людей после остановки сердца“, реализуемого MTÜ IGA ELU, Kuldaabi tugikeskus MTÜ, Narva Kiirabi, Narva Prisma и SA Narva Linna Arendus при финансировании SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

В конце февраля и начале марта дефибрилляторы уже появились на фасадах Нарвского вокзала (ул. Вакзали, 22) и Нарвского отделения полиции (ул. Вахтра, 3).

По данным MTÜ IGA ELU, ежегодно в Эстонии около 700 человек умирают в присутствии очевидцев. Лишь треть из них удается реанимировать. Проблема не в врачах или скорости скорой, а в том, что после остановки сердца мозг может прожить без кислорода всего 5 минут. Экстренная реанимация – единственный шанс выжить до приезда скорой помощи. К сожалению, в Эстонии не развита культура оказания первой помощи. Люди не знают, как действовать, и боятся что-то делать.

В других странах Европы показатели реанимации выше, потому что люди получают навыки оказания первой помощи в учебных заведениях и используют их до приезда скорой.

В Нарве также есть проблема с доступностью дефибрилляторов. Хотя они есть в городских учреждениях и общественных местах, в некоторых районах их нет совсем.

За последние два года MTÜ Iga Elu и Kuldaabi tugikeskus MTÜ совместно с SA Narva Linna Arendus провели несколько мероприятий по популяризации навыков первой помощи: бесплатное обучение для более чем 200 человек, мастер-классы по использованию дефибрилляторов и участие в общественных мероприятиях.