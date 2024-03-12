Массированный налет дронов на регионы России. Что известно

В Орле дрон попал в нефтебазу. Губернатор Андрей Клычков также назвал ее объектом топливно-энергетического комплекса, не уточнив, кому он принадлежит. Загорелся один резервуар нефтехранилища на площади 100 квадратных метров, для тушения использовался пожарный поезд.

Дроны прилетают в Кстово уже не в первый раз. 31 января источник „РИА Новости“ сообщал, что два беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе. Беспилотники также атаковали ранее в Нижегородской области город Дзержинск, где расположены предприятия химической промышленности.

В прошлом году этот завод „Лукойла“ переработал 15,8 млн тонн нефти, произвел 4,9 млн тонн бензина, 5,6 млн тонн дизельного топлива, а также 2,3 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн авиакеросина, отмечает „Коммерсант“.

Установка по переработке нефти остановлена после пожара из-за атаки беспилотников, пишет „Коммерсант“ со ссылкой на источник на предприятии. Агентство Reuters уточняет, что речь идет об установке, которая обеспечивает около 53% от переработки всего НПЗ. „Лукойл“ отказался комментировать Reuters информацию об остановке.

Позже ТАСС аннулировал сообщение с упоминанием крупнейшей частной нефтяной компании России, а губернатор Глеб Никитин использовал формулировку „объект топливно-энергетического комплекса“, на котором начался пожар на одной из установок по переработке нефти. Открытое горение ликвидировали около 11 утра, пишет „НН.ру“.

В Нижегородской области дроны упали на территории нефтеперерабатывающего завода „Лукайла“ в городе Кстово, расположенном под Нижним Новгородом, сообщили местные СМИ и агентство ТАСС.

Днем атаки дронов продолжились. В Белгороде беспилотник попал в здание городской администрации, в Курске школьников переводят на дистанционное образование.

Губернаторы еще двух регионов — Нижегородской и Воронежской областей — также сообщали о ночных атаках дронов. Киев официально причастность к ударам по российским топливным предприятиям не подтверждает, но и не оспаривает.

Минобороны России рано утром заявило об уничтожении и перехвате 25 беспилотников над семью областями: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской.

После 10 утра Клычков написал в телеграме, что „последствия ночной атаки БПЛА“ ликвидированы, а „задымление“ в городе не представляет никакой опасности и „является последствием работы пожарных служб“.

Предыдущие атаки

Как рассказывала ранее Би-би-си, в этом году участились атаки на объекты российского ТЭК. Беспилотники уже долетали и до топливных терминалов в Ленинградской области и Петербурге, и до завода „Роснефти“ в Туапсе, а также других объектов критической инфраструктуры.

В ночь на 24 февраля после воздушной атаки произошел пожар на крупнейшем сталелитейном заводе России — Новолипецком металлургическом комбинате.

На прошлой неделе, 7 марта, „в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности“, как сообщали власти, произошел „технологический инцидент в доменном производстве“ Череповецкого металлургического комбината, который принадлежит „Северстали“. Это второе по величине сталелитейное производство в России.

За день до этого атаке дронов подвергся второй по величине в России Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области, в результате чего загорелись резервуары с топливом. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, называли налет на Михайловский ГОК операцией главного управления разведки Минобороны Украины.

Сейчас украинская сторона не дает комментариев по поводу массированного налета дронов сразу на девять российских регионов. Россия ежедневно атакует Украину десятками ударных беспилотников.

Мэр Сергей Собянин в ночь на 12 марта сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. „Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет“, — заявил Собянин в телеграме.

Последний раз о ликвидации беспилотника, летевшего на Москву, заявлял почти два месяца назад — 17 января.

Ситуация в Белгороде, Курске и на границе