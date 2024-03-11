„Капитуляция — это не мир“. Генсек НАТО прокомментировал предложение папы римского начать переговоры по Украине

„Капитуляция — это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности“, — заявил Столтенберг, не называя имени папы римского (цитата по сообщению немецкого телеканала n-tv).

Глава военного альянса добавил, что Украина „как никогда близка“ к тому, чтобы стать членом НАТО. Так он ответил на вопрос, получит ли Украина приглашение в НАТО в ближайшее время. „Украина станет союзником НАТО. Вопрос не в том, станет ли, а в том, когда. Сейчас Украина как никогда близка к членству в НАТО“, — сказал Столтенберг.

В ходе выступления генсек НАТО призвал всех союзников продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Папа римский Франциск заявил швейцарской RSI в интервью, вышедшем 9 марта, что стороне, проигрывающей в Украине, надо „иметь смелость поднять белый флаг и начать мирные переговоры“. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обвинил его в том, что понтифик „где-то там занимается виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя уничтожить“.

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