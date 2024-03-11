В Латвии проверят визы и ВНЖ у россиян, которые придут в посольство голосовать на „выборах президента РФ“

По его словам, живущих в Латвии россиян, которые придут голосовать, проверят на предмет наличия у них права на пребывание в стране.

«Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться — вместе с ГПО (пограничная служба — прим. „Медузы“) будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз», — рассказал он (цитата по LSM.lv).

Рукс рассказал, что в ходе проверок могут быть выявлены серьезные нарушения правил пребывания в Латвии, что может привести к началу процедуры выдворения из страны.

По его словам, такие же проверки проводятся российскими службами, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России.

„Выборы президента России“ пройдут с 15 по 17 марта. В Риге голосование состоится в здании посольства РФ, избирательный участок будет открыт 17 марта.

В конце февраля министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что желающим прийти на „выборы президента РФ“ стоит учитывать положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку российского вторжения в Украину. «Понимая, что Кремль проведет „выборы“ даже на оккупированных территориях Украины, мы направили России ноту с осуждением и заявлением о том, что не будем обеспечивать особые меры порядка для поддержки этих „выборов“. Напротив, Уголовный закон Латвийской Республики предусматривает, что оправдание войны подлежит уголовной ответственности. Поэтому, по сути, мы этой нотой сообщили, что за пределами посольства порядок будет обеспечен — но люди, которые туда пойдут, они, по сути, поддерживают войну», — говорила министр.

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