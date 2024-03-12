Кого не впускают в Евросоюз? Служба госбезопасности Латвии описала людей, которым отказывают во въезде
Чаще всего в Латвию не впускали мужчин среднего возраста, которые в интервью с представителем спецслужб проявляли поддержку политике Кремля и российской агрессии в Украине, rus.delfi.lv. И это были не только граждане России. В своем публичном докладе Служба госбезопасности Латвии детально обрисовала портрет типичного иностранца, которому отказывали в въезде в Латвию, а также тех, кого включили в „черные списки“.
Несмотря на связанную с государственными тайнами специфику работы, СГБ решило проинформировать жителей Латвии об угрозе, исходящей от российских спецслужб и гарантиях безопасности, которые готово предоставить государство. Особое внимание уделили возможным попыткам вербовки граждан Латвии для шпионажа или другой антилатвийской деятельности. В очередной раз предупредили о высоких рисках вербовки и разведки при посещении России или Беларуси.