Кого не впускают в Евросоюз? Служба госбезопасности Латвии описала людей, которым отказывают во въезде

Чаще всего в Латвию не впускали мужчин среднего возраста, которые в интервью с представителем спецслужб проявляли поддержку политике Кремля и российской агрессии в Украине, rus.delfi.lv. И это были не только граждане России. В своем публичном докладе Служба госбезопасности Латвии детально обрисовала портрет типичного иностранца, которому отказывали в въезде в Латвию, а также тех, кого включили в „черные списки“.