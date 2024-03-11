Правда ли, что улицу в Киеве переименовали в честь Виктории Нуланд?

В рамках кампании по дерусификации топонимов украинские власти в последние два года нередко дают улицам названия в честь иностранных политиков, в том числе современных западных. Так, за это время в стране появилось сразу несколько улиц Бориса Джонсона — бывшего британского премьер-министра, который одним из первых среди европейских лидеров принял решение предоставить полномасштабную военную помощь Киеву. Решения о переименованиях принимаются в том числе в рамках принятого в 2023 году закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», согласно которому в сжатые сроки в стране должны исчезнуть российские и советские географические названия, в частности «маркеры превосходства русской культуры». Фамилия композитора Петра Чайковского, согласно заключению экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, входит в эту категорию, поэтому в ближайшее время расположенную в том же Киеве Национальную музыкальную академию Украины, судя по всему, переименуют .

Сообщение Госдепа США о скорой отставке Нуланд, появившееся 5 марта, вызвало широкий отклик в украинских масс-медиа — деятельность дипломата долгие годы была напрямую связана с Украиной, а совсем недавно она приезжала в Киев. Однако новость о переименовании улицы в честь Нуланд в центре украинской столицы, как ни странно, в местных СМИ не появлялась.

Рассмотрим поподробнее документ, фотография которого распространяется в СМИ. Действительно, все решения, принимаемые Киевской городской радой в эти дни, относятся ко II сессии IX созыва.

Однако последнее на момент написания разбора было принято 29 февраля, более свежих решений нет на официальном сайте Киевской городской рады. Также подобных сообщений нет в разделе «Переименования улиц» на официальном портале Киева.

Примечателен и номер решения на документе, ставшем основой вирусных публикаций, — 156/7281. Решения Киевской городской рады нумеруются в хронологическом порядке, и обе части номера в последних документах превышают 7800: например, 7806/7847. В базе данных на сайте этого органа власти нет решения с номером 156/7281, но оно в любом случае не могло бы появиться в 2024 году.

И Киевская городская рада, и СМИ ранее неоднократно публиковали другие решения о переименовании улиц в украинской столице. Эти документы легко использовать в качестве шаблона для создания подделки.

«Проверено» обратилось в Киевскую городскую раду за комментарием, однако на момент публикации разбора ответа не получило.

Согласно данным TGStat, первым новость в Telegram начал распространять пророссийский канал «Шаман Раху» (3500 просмотров), где соответствующая запись появилась 6 марта в 14:40 по московскому времени. Этот канал не раз фигурировал в разборах «Проверено» как первоисточник некорректной информации — например, в ноябре 2023 года там разместили похожую по тематике новость о том, что в Киеве на месте памятника Пушкину собираются установить памятник президенту США Джо Байдену. Первым крупным источником распространения сообщения стала публикация канала Nina Vatt (38 000 просмотров, 262 репоста), вышедшая две минуты спустя. Этот канал также ранее неоднократно тиражировал фейки.