История о табуированной связи юноши и его мачехи: кинокритик о новом фильме „Прошлым летом“

Историю, которую нам в своём новом фильме рассказывает французская режиссёрка Катрин Брейя, мы уже видели, слышали, читали бесчисленное количество раз. Читали в классической литературе, начиная аж с „Федры“ Софокла. Смотрели в однообразных фильмах для взрослых с определённым тэглайном (будем честны, любители этого тэглайна живут среди нас, правда, чаще всего, скрываются). Видели не один раз и в мейнстримном кино. Например, знаменитый „Выпускник“ Майкла Николса с Дастином Хоффманом и песней Саймона и Гарфанкела. Хотя технически „Выпускник“ не скажем ложится в эту матрицу, есть маленький выпирающий краешек, но суть та же. Это история о табуированной связи юноши и его мачехи.

Так и здесь. У нас есть юристка Анн (Леа Дрюкер), замужем за плохо прописанным мужчиной Пьером, у которого есть восемнадцатилетний сын от первого брака Тео (Самуэль Кирхер). Тео какое-то время живет то ли с матерью, о которой в фильме что-то вообще нет никакой информации, то ли один, но потом он влипает в какую-то историю (тоже без подробностей, нас как будто не интересуют сопутствующие обстоятельства, мы на всех парах мчимся к главному), и отец решает взять его на поруки. Тео приезжает жить с ним, с Анн и с двумя их уже совместными дочерьми.

И начинается. Предпосылки ясны – Тео восемнадцать, у него гормоны и все дымится. Анн, по всей видимости, устала от своего мужа Пьера или просто хочет новизны. В общем, она его за что-то захотела, и он ее за что-то захотел. Катрин Брейя не акцентированно показывает нам и то, кто кого совратил, кто был инициатором, так сказать, преступной страсти. Тео красив, Анн тоже, их, понятное дело, ненароком бросает друг к другу – и вот они начинают совокупляться при всяком удобном и неудобном случае, пока рано или поздно их роман не становится достоянием гласности. Дальше есть нюансы. Тео пытается Анн шантажировать, не очень, в силу возраста и неопытности, успешно. Потом он заявляет, что с его стороны это была чистая и первая юношеская любовь, но это, правда, все мелочи.