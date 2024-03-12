История о табуированной связи юноши и его мачехи: кинокритик о новом фильме „Прошлым летом“
Писатель и кинокритик П.И. Филимонов посмотрел новый французский фильм „Прошлым летом“, участвовавший в Каннском фестивале, и готов поделиться своими впечатлениями о картине.
Историю, которую нам в своём новом фильме рассказывает французская режиссёрка Катрин Брейя, мы уже видели, слышали, читали бесчисленное количество раз. Читали в классической литературе, начиная аж с „Федры“ Софокла. Смотрели в однообразных фильмах для взрослых с определённым тэглайном (будем честны, любители этого тэглайна живут среди нас, правда, чаще всего, скрываются). Видели не один раз и в мейнстримном кино. Например, знаменитый „Выпускник“ Майкла Николса с Дастином Хоффманом и песней Саймона и Гарфанкела. Хотя технически „Выпускник“ не скажем ложится в эту матрицу, есть маленький выпирающий краешек, но суть та же. Это история о табуированной связи юноши и его мачехи.
Так и здесь. У нас есть юристка Анн (Леа Дрюкер), замужем за плохо прописанным мужчиной Пьером, у которого есть восемнадцатилетний сын от первого брака Тео (Самуэль Кирхер). Тео какое-то время живет то ли с матерью, о которой в фильме что-то вообще нет никакой информации, то ли один, но потом он влипает в какую-то историю (тоже без подробностей, нас как будто не интересуют сопутствующие обстоятельства, мы на всех парах мчимся к главному), и отец решает взять его на поруки. Тео приезжает жить с ним, с Анн и с двумя их уже совместными дочерьми.
И начинается. Предпосылки ясны – Тео восемнадцать, у него гормоны и все дымится. Анн, по всей видимости, устала от своего мужа Пьера или просто хочет новизны. В общем, она его за что-то захотела, и он ее за что-то захотел. Катрин Брейя не акцентированно показывает нам и то, кто кого совратил, кто был инициатором, так сказать, преступной страсти. Тео красив, Анн тоже, их, понятное дело, ненароком бросает друг к другу – и вот они начинают совокупляться при всяком удобном и неудобном случае, пока рано или поздно их роман не становится достоянием гласности. Дальше есть нюансы. Тео пытается Анн шантажировать, не очень, в силу возраста и неопытности, успешно. Потом он заявляет, что с его стороны это была чистая и первая юношеская любовь, но это, правда, все мелочи.
Словом, Катрин Брейя в тысяча четыреста пятьдесят третий раз говорит нам о том, что любви все возрасты покорны, что никто не может застраховаться от внезапно вспыхнувшей страсти, что молоденьким мальчикам иногда нравятся женщины условного бальзаковского возраста и наоборот. Я не знаю, может быть, для нее самой это стало каким-то откровением, может быть, лично Катрин Брейя жила в каком-то коконе или, как модно сейчас говорить по совсем другому поводу, в информационном пузыре, и ведать не ведала, что так бывает, и решила просветить зрителей об этом своем открытии. Ей-богу, в этом фильме нет вообще ничего нового. Ну совсем. Из сюжетных твистов отметить можно разве что только тот, что муж Анн Пьер довольно однозначно становится на сторону жены, когда страсть главных героев перерастает в конфликт. Из кастинговых находок – ну вот разве что Самуэля Кирхера, сыгравшего Тео, свежее и приятное молодое лицо, и в целом можно Анн понять.
В остальном – если вам нравится пережевывать одну и ту же историю снова и снова, топчась на месте и удивляясь, что так бывает – можете идти и смотреть это кино. Если вы ждете новых поворотов старого сюжета, новых откровений и новых взглядов – смело пропускайте.
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