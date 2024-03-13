ПОДКАСТ | Наркотики отправляют из России в Нарву дронами. На каждом по 4000 доз

Руководитель службы по расследованию организованных и наркопреступлений Идаской префектуры Дмитрий Кабанов отмечает, что существенная часть нашего общества ориентирована на употребление наркотиков. Другими словами, относится к этому толерантно. Если добавить к этому тенденцию к снижению цен на кокаин, то складывается крайне тревожная ситуация: вероятно потребление этого вида наркотика в скором времени вырастет.

Помимо кокаина в Эстонии распространен и другой наркотик: синтетический психостимулятор Alfa-PVP . И поскольку поступает он в Эстонию через Россию, то особенно активно его употребляют в приграничном городе Нарве. “Дроны – это современный способ перемещение наркотиков через границу, – рассказывает Кабанов. – На одном дроне перевозят в среднем порядка 100 грамм Alfa-PVP. Один грамм такого вещества делили на 40 доз”.