BBC News Русская служба
11.03.2024, 15:15

ВИДЕО | У штаб-квартиры НАТО подняли флаг Швеции

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Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта, став 32-м членом Североатлантического альянса, сообщает BBC.

Швеция вместе с Финляндией, которая вступила в НАТО в апреле прошлого года, решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Обе страны подали заявку на вступление одновременно, однако присоединение Швеции затянулось из-за позиции двух других членов НАТО — Турции и Венгрии.

Парламент Венгрии одобрил присоединение Швеции 26 февраля, на прошлой неделе документ подписал новый президент страны Тамаш Шуйок. Турция дала зеленый свет в конце января.

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