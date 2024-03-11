11.03.2024, 15:15
ВИДЕО | У штаб-квартиры НАТО подняли флаг Швеции(2)
Швеция вместе с Финляндией, которая вступила в НАТО в апреле прошлого года, решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Обе страны подали заявку на вступление одновременно, однако присоединение Швеции затянулось из-за позиции двух других членов НАТО — Турции и Венгрии.
Парламент Венгрии одобрил присоединение Швеции 26 февраля, на прошлой неделе документ подписал новый президент страны Тамаш Шуйок. Турция дала зеленый свет в конце января.