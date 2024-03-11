Эстония встретится с Украиной в отборе на ЧМ по гандболу. Первый матч в Таллинне в среду

Сборная Эстонии по гандболу в ноябре вышла во второй раунд отбора на ЧМ, победив Латвию с общим счётом 58:51 в двух играх предварительной квалификации. После этого эстонские гандболисты, которым во втором раунде выпали украинцы, приняли участие в Балтийском кубке, где выиграли две игры и одну сыграли в ничью.

Во втором раунде к пяти командам, прошедшим отбор в первом раунде, присоединились Литва, Украина и Бельгия. Заключительный раунд квалификации состоится в мае, а финальный турнир чемпионата мира по гандболу среди мужских команд пройдет в январе 2025 года в Хорватии, Дании и Норвегии.

Ближайшие игры:

13.03, 19:00, спортхолл «Калев», Таллинн: Эстония — Украина

17.03, 15:30, Литва: Украина — Эстония

Игроки: Расмус Отс, Армис Прискус, Танель Кютт, Карл Кыверик, Матиас Ребане, Сигмар Сеэрманн, Отт Варик, Альвар Сойкка, Александер Пертельсон, Карл Тоом, Маркус Вийткар, Артур Моргенсон, Хендрик Варуль, Альфред Тиммо, Хендрик Кокс, Карл Роосна, Отто Карл Конт, Денер Яанимаа.

Главный тренер: Мартин Ноодла.

Тренер: Янар Мяги.

Билеты на домашний матч сборной Эстонии против Украины можно приобрести в piletikeskus . Эстонский гандбольный союз сообщил, что половина доходов от продажи билетов пойдёт на поддержку украинского гандбола в трудное время! Во время игры The Dog House будет предлагать зрителям вкуснейшие хот-доги и соусы.

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